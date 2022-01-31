Некоторых украинцев начнут отстранять от работы: что будет с зарплатами и стажем

В Украине с 31 января вступает в силу приказ Минздрава, который предусматривает расширение списка организаций, сотрудники которых должны быть вакцинированы от коронавируса в обязательном порядке.
"Сегодня" разобрались, что будет с зарплатами и стажем тех, кто не выполнит это требование.
Согласно приказу, тех, кто будет отстранен от работы из-за отказа вакцинироваться, полностью лишат зарплаты.
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Страховой стаж, который необходим для выхода на пенсию, тоже не будет насчитываться.
Причина в том, что отчисления в Фонд социального страхования, за которые человеку начисляют стаж, поступают с зарплаты, которой его лишили.
Кого добавили в список?
В новый перечень вошли:
- работники органов местного самоуправления;
- сотрудники учреждений здравоохранения;
- работники коммунальных предприятий, учреждений и организаций.
Если сотрудник имеет абсолютное противопоказание к вакцинации, то освобождается от этого требования. Однако для этого необходимо предоставить подтверждение невозможности вакцинироваться.
Для кого еще вакцинация обязательна?
Ранее в список профессий были внесены педагоги, работники центральных органов исполнительной власти, местных государственных администраций, также работники стратегически важных объектов.
У людей этих специальностей также не будут сохранять зарплату в случае отстранения.
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