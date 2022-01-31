Некоторых украинцев начнут отстранять от работы: что будет с зарплатами и стажем

Рассказываем, что будет с зарплатами и страховым стажем тех, кого отстранили от работы с 31 января по приказу Минздрава

Кого будут отстранять от работы с 31 января / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине с 31 января вступает в силу приказ Минздрава, который предусматривает расширение списка организаций, сотрудники которых должны быть вакцинированы от коронавируса в обязательном порядке.

"Сегодня" разобрались, что будет с зарплатами и стажем тех, кто не выполнит это требование.

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Согласно приказу, тех, кто будет отстранен от работы из-за отказа вакцинироваться, полностью лишат зарплаты.

Страховой стаж, который необходим для выхода на пенсию, тоже не будет насчитываться.

Причина в том, что отчисления в Фонд социального страхования, за которые человеку начисляют стаж, поступают с зарплаты, которой его лишили.

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Кого добавили в список?

В новый перечень вошли:

работники органов местного самоуправления;

сотрудники учреждений здравоохранения;

работники коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Если сотрудник имеет абсолютное противопоказание к вакцинации, то освобождается от этого требования. Однако для этого необходимо предоставить подтверждение невозможности вакцинироваться.

Для кого еще вакцинация обязательна?

Ранее в список профессий были внесены педагоги, работники центральных органов исполнительной власти, местных государственных администраций, также работники стратегически важных объектов.

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У людей этих специальностей также не будут сохранять зарплату в случае отстранения.

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