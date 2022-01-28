Терміни тиснуть? Коли потрібно сплатити податки на нерухомість та доходи

Розповідаємо, коли подавати декларацію до Податкової та за що доведеться платити цього року

Коли потрібно сплатити податки та подати декларації цього року / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

У 2022 році українці мають сплатити податки за квартиру, з отриманих додаткових доходів, а ФОП також зобов'язані подати декларації.

Одна з місцевих рад отримала пояснення від Податкової служби про те, за який час необхідно це зробити.

Реклама

Крайній термін подання декларації

Фізичним особам підприємцям необхідно подати декларації до Податкової служби до 9 лютого 2022 року.

Якщо ФОП отримує доходи не тільки від своєї підприємницької діяльності, то їх необхідно задекларувати в лютому. Це не стосується тих ФОП, які перебувають на спрощеній системі.

Ті громадяни, які заробляли на незалежній професійній діяльності, повинні подати свої декларації до травня.

Реклама

Зазвичай крайній термін встановлюється до 1 травня, але через вихідний його зрушили до 3 числа.

Коли платити за нерухомість

Якщо квартира в якій ви мешкаєте за площею більше 60 квадратних метрів і належить лише одній людині, за так звані "зайві" метри доведеться заплатити щорічний податок.

Для будинків "зайві" метри починаються зі 120 квадратів. Платіжки за нерухомість прийдуть до липня за місцем реєстрації.

Реклама

Якщо у вас є податкова знижка, то заплатити можна до кінця року.

Повернути частину своїх податків можна у тому випадку, якщо ви витрачали гроші на:

виплату відсотків за іпотекою;

оренду житла (тільки осіб зі статусом переселенця);

медпослуги.

Подати декларацію у такому разі потрібно до 31 грудня 2022 року.

Коли платити податки

Фізособи підприємці повинні заплатити до 21 лютого за результатами поданої до Податкової декларації.

Ті, хто заробляє на незалежній професійній діяльності повинні встигнути до 1 серпня 2022 року.

За "зайві" квадратні метри треба заплатити до вересня 2022 року.

Податок на нерухомість

Раніше ми писали, що з 1 січня в Україні збільшився розмір податку на нерухомість у зв'язку з тим, що в країні зросла мінімальна зарплата та прожитковий мінімум.

Таким чином, у 2022 році податок на нерухомість становитиме 97,5 грн. за 1 квадратний метр.

"Сьогодні" також писали, як отримати податкову знижку на освіту і розповідали, кому доведеться платити податок за авто.