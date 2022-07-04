Чорний ринок змінює правила – що відбувається з курсом долара

Курс долара на чорному ринку знову пішов униз, після невеликого періоду зростання.
Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Курс України".
Станом на понеділок, 4 липня, середній курс продажу американської валюти склав 35,47 грн/дол, а середній курс купівлі – 35,4 грн/дол.
У той же час, найнижчий курс продажу, який нам вдалося знайти серед пропозицій, становить 37,37 грн/дол, а найвищий – 35,8 грн/дол.
Що буде з доларом цього тижня?
Аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак розповів "Сьогодні", що з 4 по 10 червня готівковий курс продажу американського долара коливатиметься в рамках 35,4 – 36 гривень за долар.
За словами експерта, за стабільність валютного ринку України виступають достатність золотовалютних резервів країни для інтервенцій, а також:
- фінансовий грант від США у розмірі 1,3 млрд. доларів;
- сезонний фактор.
Орищак наголосив, що з боку населення попит на валюту зростати не буде.
Водночас за слабкість гривні досі виступає війна, яка загрожує дефолтом на тлі падаючої економіки та втрачених інфраструктури та територій, а також майбутній плаваючий курс гривні.
Про те, що буде у разі "розморожування" офіційного курсу НБУ, експерт розповів у матеріалі.
"Сьогодні" раніше писали, що буде з курсом долара у липні та розповідали, яка подія може статися з американською валютою найближчим часом.