Чорний ринок змінює правила – що відбувається з курсом долара

Розповідаємо, що відбувається з американською валютою на чорному ринку 4 липня

Курс долара знову змінив напрямок на чорному ринку / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Курс долара на чорному ринку знову пішов униз, після невеликого періоду зростання.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Курс України".

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Станом на понеділок, 4 липня, середній курс продажу американської валюти склав 35,47 грн/дол, а середній курс купівлі – 35,4 грн/дол.

Динаміка курсу долара 4 липня / Фото: скріншот

У той же час, найнижчий курс продажу, який нам вдалося знайти серед пропозицій, становить 37,37 грн/дол, а найвищий – 35,8 грн/дол.

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Що буде з доларом цього тижня?

Аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак розповів "Сьогодні", що з 4 по 10 червня готівковий курс продажу американського долара коливатиметься в рамках 35,4 – 36 гривень за долар.

За словами експерта, за стабільність валютного ринку України виступають достатність золотовалютних резервів країни для інтервенцій, а також:

фінансовий грант від США у розмірі 1,3 млрд. доларів;

сезонний фактор.

Орищак наголосив, що з боку населення попит на валюту зростати не буде.

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Водночас за слабкість гривні досі виступає війна, яка загрожує дефолтом на тлі падаючої економіки та втрачених інфраструктури та територій, а також майбутній плаваючий курс гривні.

Про те, що буде у разі "розморожування" офіційного курсу НБУ, експерт розповів у матеріалі.

"Сьогодні" раніше писали, що буде з курсом долара у липні та розповідали, яка подія може статися з американською валютою найближчим часом.