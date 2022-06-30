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Гривня може не витримати? Як зміниться курс долара у липні

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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30 червня, 10:12
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Розповідаємо, чого очікувати від американської валюти у липні
Що буде з доларом у липні
Що буде з доларом у липні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У липні на динаміку курсу гривні до іноземних валют на готівковому ринку суттєво впливатиме експорт, попит на "військові" ОВДП та міжнародна допомога.

Про це в коментарі "Сьогодні" розповів аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

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Так, в умовах блокади українських портів уряд збільшує обсяги експорту зерна через західні кордони майже на 50% щомісяця. Як стверджує експерт, якби не було того факту, що врожай попереднього року необхідно терміново експортувати, то Україна могла б за кілька місяців вийти на середньомісячний обсяг, який був до початку військового конфлікту.

"Незабаром розпочнеться збиральна кампанія цього року, що створює додаткові складнощі. Через втрату підприємств у Донецькій та Луганській областях, очевидно, знизяться обсяги експорту металургійної продукції", — сказав Гойлов.

Попит на "військові" ОВДП

Як стверджує Гойлов, після того, як НБУ підняв облікову ставку, військові ОВДП стали в буквальному сенсі збитковими для інвесторів. З цієї причини основним покупцем держоблігацій залишається Нацбанк.

"Регулятор змушений для цього проводити емісію гривні. По суті, це є обсяг "надрукованої" гривні, який може призвести до її ослаблення щодо іноземних валют у разі скасування фіксованого курсу їх обміну", — розповів експерт.

Допомога міжнародного співтовариства

Грошова допомога з зовнішніх джерел — це фактично підвалини стабільності фінансової системи.

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"Для покриття дефіциту держбюджету поточних доходів явно недостатньо, а додаткова емісія гривні призведе до її девальвації та зростання інфляції. Поки що НБУ вдається утримувати ситуацію під контролем завдяки міжнародній фінансовій допомозі, проте ця ситуація не може продовжуватися нескінченно", — сказав експерт.

Що буде з доларом, якщо НБУ відпустить курс

Як заявив аналітик фінансових ринків Іван Угляниця у коментарі UBR.ua, якщо НБУ відпустить курс, ніхто не знає, де він зупиниться.

За його словами, саме ця невизначеність і стримує процес. Справа в тому, що імпорт та експорт у країні кардинально розділилися. Імпортери, по суті, купують валюту у Нацбанку, яка набагато дешевша за ринкову.

А експорт, навпаки, страждає, оскільки змушений валюту продавати тут за максимально низьким курсом.

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"Оскільки Нацбанк не знає, який буде курс, його потрібно просто відпустити. Вони готові купувати за ринковим курсом, але ніхто більше до цього не готовий", – вважає Угляниця.

"Сьогодні" раніше писали, що буде з доларом у найближчі півроку, та розповідали, що може зміниться на валютному ринку зовсім скоро.

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