Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🐍 Змеиный освободили? 🙏 Судьба защитников "Азовстали" 🛡 Саммит НАТО в Мадриде Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Гривня может не выдержать? Как изменится курс доллара в июле

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
30 июня, 10:12
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, чего ждать от американской валюты в июле
Что будет с долларом в июле
Что будет с долларом в июле / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В июле на динамику курса гривни к иностранным валютам на наличном рынке будет существенно влиять экспорт, спрос на "военные" ОВГЗ и международная помощь.

Об этом в комментарии "Сегодня" рассказал аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Реклама

Так, в условиях блокады украинских портов правительство увеличивает объемы экспорта зерна через западные границы почти на 50% ежемесячно. Как утверждает эксперт, если бы не было того факта, что урожай предыдущего года необходимо срочно экспортировать, Украина могла бы за несколько месяцев выйти на среднемесячный объем, который был до начала военного конфликта.

"В скором времени начнется уборочная кампания в этом году, которая создает дополнительные сложности. Из-за потери предприятий в Донецкой и Луганской областях, очевидно, снизятся объемы экспорта металлургической продукции", — сказал Гойлов.

Спрос на "военные" ОВГЗ

Как утверждает Гойлов, после того, как НБУ поднял учетную ставку, военные ОВГЗ стали в буквальном смысле убыточными для инвесторов. По этой причине основным покупателем гособлигаций остается Нацбанк.

"Регулятор вынужден для этого проводить эмиссию гривни. По сути, это объем "напечатанной" гривни, который может привести к ее ослаблению в отношении иностранных валют в случае отмены фиксированного курса их обмена", — рассказал эксперт.

Помощь международного сообщества

Денежная помощь из внешних источников – это фактически основа стабильности финансовой системы.

Реклама

"Для покрытия дефицита госбюджета текущих доходов явно недостаточно, а дополнительная эмиссия гривни приведет к ее девальвации и росту инфляции. Пока что НБУ удается удерживать ситуацию под контролем благодаря международной финансовой помощи, однако данная ситуация не может продолжаться бесконечно", — сказал эксперт.

Что будет с долларом, если НБУ отпустит курс

Как заявил аналитик финансовых рынков Иван Угляница в комментарии UBR.ua, если НБУ отпустит курс, никто не знает, где он остановится.

По его словам, эта неопределенность и сдерживает процесс. Дело в том, что импорт и экспорт в стране кардинально разделились. Импортеры, по сути, покупают валюту у Нацбанка, которая намного дешевле рыночной.

А экспорт, напротив, страдает, поскольку вынужден валюту продавать здесь по максимально низкому курсу.

Реклама

"Поскольку Нацбанк не знает, какой будет курс, его нужно просто отпустить. Они готовы покупать по рыночному курсу, но никто больше к этому не готов", – считает Угляница.

"Сегодня" раньше писали, что будет с долларом в ближайшие полгода, и рассказывали, что может измениться на валютном рынке совсем скоро.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Коммуналка
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Money-лайфхакер💰
Главное о деньгах
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПУМБ ПУМБ
35.5/36.0
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.3/35.7
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.3/35.7
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.4/36.0
5
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
35.3/35.8
6
Укргазбанк Укргазбанк
34.9/35.7
7
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.8/35.5
8
Универсал Банк Универсал Банк
34.4/35.7
9
OTP Bank OTP Bank
31.75/35.25
10
Укрсиббанк Укрсиббанк
29.26/29.55
Как не потерять деньги💰
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,78 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Куда вложить деньги?
Все в банк!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
41,22
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
39,00
-
-
57,99
40,18
-
-
-
41,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
57,99
41,59
-
50,00
55,00
41,95
Американские горки
Доллар на черном рынке
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
Анализ
Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
7
Учебные заведения Учебные заведения
1 621
8
Медучреждения Медучреждения
1 147
9
Земельный фонд Земельный фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все об убытках
Без опыта работы
Кому платят от 20 тыс. грн
Преподаватель актерского мастерства

Преподаватель актерского мастерства

Риелтор

Риелтор

Водитель такси

Водитель такси

Менеджер по работе с клиентами

Менеджер по работе с клиентами

Руководитель транспортного отдела

Руководитель транспортного отдела

Актуальные предложения 🔥
Must Know
Штрафы для владельцев животных в Украине

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн
Детальнее
Денежный вопрос
Что будет с ценами на овощи?
Узнать
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

19443.89

Dogecoin (DOGE)

0.07

Ethereum (ETH)

1061.48

Litecoin (LTC)

51.71

Ripple (XRP)

0.32

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять