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Ціни на золото в Україні – де можна вигідно продати цінний метал

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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7 травня, 16:22
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Розповідаємо, за скільки ломбарди й інші заклади готові купити золото 6 травня
Коротко про різні способи купити й продати золото
Коротко про різні способи купити й продати золото / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ювелірні компанії, ломбарди та пункти обміну в Україні активно купують цінні метали. Попитом завжди має золото.

Редакція "Сьогодні" пропонує дізнатися, за скільки можна продати золото станом на 6 травня, відповідно до інформації на ресурсі Finance.ua.

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Ціна на золото

За останню добу золото дещо подешевшало. У Вінниці, Дніпрі, Києві, Львові та Полтаві його купують за ціною, в середньому на 5 грн меншою, ніж напередодні. Залежно від установи, можуть купувати як ювелірні вироби та злитки, так і брухт (лом). У ходу різні проби:

  • 375;
  • 500;
  • 583;
  • 585;
  • 750;
  • 850;
  • 900;
  • 999.9.

Це штамповані й литі банківські злитки, українське, радянське та італійське золото, стоматологічні коронки й мости, інвестиційні монети. Ціни на ринку також відрізняються, залежно від міста та закладу. Наприклад, Мегабанк купує 1 грам за 1725 грн. В ломбардах за 1 грам різних типів золота пропонують від 557 до 1447 грн.

Пропозиції від банків
Пропозиції від банків / Фото: FINANCE.UA

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На власний ризик можна продати золото з рук. Фізособи пропонують за 1 грам золотого лому від 30 грн. Середня вартість на ринку становить 60 грн. Від 60 грн купують стограмові штамповані золоті зливки. Можна знайти пропозиції 1000 грн за 500 грамів золота і до 2000 грн – за золото до 1 кг.

Пропозиції від фізосіб
Пропозиції від фізосіб / Фото: FINANCE.UA

Як вигідно купити золото?

Як пише Finance.ua, українці можуть купити як фізичний метал в злитках та монетах, так і відкрити знеособлені металеві рахунки в банках. Є варіант купівлі ф’ючерсних контрактів на золото при відкритті брокерських рахунків, акцій ETF фондів на золото або акцій золотодобувних компаній.

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Фізичний метал можна купити в банках, хоч таку послугу пропонують не всі фінансові установи та не у всіх відділеннях. Різниця між ціною купівлі та продажу (спред) також досить велика, що означає збиток для покупця. Така інвестиція – це вклад в майбутнє, щоб продати золото назад за вигіднішою ціною. Тож зберігати монети та злитки потрібно дуже ретельно, щоб вони не мали пошкоджень. Будь-який брак на металі означає зниження ціни.

Рахунки

Знеособлений металевий рахунок передбачає купівлю дорогоцінного металу на спеціальний рахунок без реального отримання золота. Його можна відкрити як і звичайний рахунок в банку, а ціна купівлі та продажу наближається до біржової, тож сильних втрат при таких операціях не передбачається.

За депозитним знеособленим металевим рахунком банк нараховує відсотки – 0,01% на рік, але нюанс – неможливість швидкого продажу золота й зняття грошей. Якщо рахунок поточний, відсотки не нараховують, але в цьому разі можна продати й купити метал будь-коли.

Брокери

Рахунок можна відкрити й у Forex-брокерів – у такий спосіб можна купувати біржові контракти на золото. Вкладати можна невеликі суми, а оформити рахунок можна онлайн віддалено. Перевага – здійснення операцій в реальному часі самостійно, але слід бути пильними, бо під виглядом брокерів працює багато шахраїв.

Більш надійний спосіб – рахунок в ліцензованих брокерських компаній, але лише на світовому ринку. В Україні на біржах не торгують золотом. Так можна відстежувати котирування на ф’ючерси, фонди ETF на золото, акції золотодобувних компаній, виставляти свої заявки, купувати й продавати активи. Із цих операцій передбачені податки.

Раніше ми розповідали, що золото на світовому ринку дорожчає як акти при високому інфляційному тиску в США. Дізнайтеся також, за скільки в Україні продають рідкісні долари.

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