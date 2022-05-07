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Цены на золото в Украине – где можно выгодно продать ценный металл

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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7 мая, 16:22
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Рассказываем, за сколько в ломбардах и других заведениях готовы купить золото 6 мая
Кратко о разных способах купить и продать золото
Кратко о разных способах купить и продать золото / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Ювелирные компании, ломбарды и обменные пункты в Украине активно покупают ценные металлы. Спрос всегда имеет золото.

Редакция "Сегодня" предлагает узнать, за сколько можно продать золото 6 мая, в соответствии с информацией на ресурсе Finance.ua.

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Цена на золото

За последние сутки золото подешевело. В Виннице, Днепре, Киеве, Львове и Полтаве его покупают по цене, в среднем на 5 грн меньше, чем накануне. В зависимости от учреждения могут покупать как ювелирные изделия и слитки, так и лом. В ходу разные пробы:

  • 375;
  • 500;
  • 583;
  • 585;
  • 750;
  • 850;
  • 900;
  • 999.9.

Это штампованные и литые банковские слитки, украинское, советское и итальянское золото, стоматологические коронки и мосты, инвестиционные монеты. Цены на рынке также отличаются в зависимости от города и заведения. К примеру, Мегабанк покупает 1 грамм за 1725 грн. В ломбардах за 1 грамм разных типов золота предлагают от 557 до 1447 грн.

Предложения от банков
Предложения от банков / Фото: FINANCE.UA

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На свой риск можно продать золото из рук. Физлица предлагают за 1 грамм золотого лома от 30 грн. Средняя цена на рынке составляет 60 грн. От 60 грн покупают стограммовые штампованные золотые слитки. Можно найти предложения 1000 грн за 500 граммов золота и до 2000 грн – за золото до 1 кг.

Предложения от физлиц
Предложения от физлиц / Фото: FINANCE.UA

Как выгодно купить золото?

Как пишет Finance.ua, украинцы могут купить как физический металл в слитках и монетах, так и открыть обезличенные металлические счета в банках. Есть вариант покупки фьючерсных контрактов на золото при открытии брокерских счетов, акций ETF фондов на золото или акций золотодобывающих компаний.

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Физический металл можно купить в банках, хотя такую услугу предлагают не все финансовые учреждения и не все отделения. Разница между ценой покупки и продажи (спреда) также достаточно велика, что означает убыток для покупателя. Такая инвестиция – это вклад в будущее, чтобы продать золото обратно по более выгодной цене. Поэтому хранить монеты и слитки нужно очень тщательно, чтобы они не имели повреждений. Любой брак металла означает снижение цены.

Счета

Обезличенный металлический счет предусматривает покупку драгметалла на специальный счет без реального получения золота. Его можно открыть как и обычный счет в банке, а цена покупки и продажи приближается к биржевой, так что сильных потерь при таких операциях не предполагается.

За депозитным обезличенным металлическим счетом банк насчитывает проценты – 0,01% в год, но нюанс – невозможность быстрой продажи золота и снятия денег. Если счет текущий, проценты не начисляют, но в этом случае можно продать и купить металл в любое время.

Брокеры

Счет можно открыть и у Forex-брокеров – таким образом можно покупать биржевые контракты на золото. Вкладывать можно небольшие суммы, а оформить счет можно онлайн удаленно. Преимущество – совершение операций в реальном времени самостоятельно, но следует быть внимательными, потому что под видом брокеров работает много мошенников.

Более надежный способ – счет у лицензированных брокерских компаний, но только на мировом рынке. В Украине на биржах не торгуют золотом. Так можно отслеживать котировки на фьючерсы, фонды ETF на золото, акции золотодобывающих компаний, выставлять свои заявки, покупать и продавать активы. На эти операции предусмотрены налоги.

Раньше мы рассказывали, что золото на мировом рынке дорожает как акты при высоком инфляционном давлении в США. Узнайте также, за сколько в Украине продают редкие доллары.

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