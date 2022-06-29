Чекати ще на один дефолт? Мінськ погашатиме держборг у білоруських рублях

Розповідаємо, скільки нині сателіт Кремля винен іноземним кредиторам

Білорусь вирішила платити за держборгом у своїх рублях / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Слідом за Росією Білорусь теж ухвалила рішення платити за єврооблігаціями у національній валюті (білоруських рублях), навіть якщо вони були випущені у доларах чи євро.

Про це повідомляють у білоруському уряді.

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Зазначається, що Мінськ вважатиме такі виплати "виконаними належним чином" навіть якщо так не вважатимуть одержувачі. Нагадаємо, що Росія через подібний "фокус" опинилася в стані дефолту.

Рішення ухвалили через те, що проведення платежів в іноземній валюті стало неможливим, після запровадження західних санкцій.

За курсом Нацбанку Білорусі, будуть проводитися розрахунки у місцевій валюті за державними цінними паперами, розміщеними на зовнішніх фінансових ринках.

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Раніше було прийнято рішення про подібні розрахунки зі Світовим банком (СБ), Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Північним інвестиційним банком (СІБ).

Наразі країна має обслуговувати п'ять випусків єврооблігацій загальною сумою. 3,25 млрд. доларів.

Дефолт у Росії

27 червня вперше за сто років РФ оголосила дефолт за своїм суверенним боргом в іноземній валюті і це дуже символічна подія.

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Справа в тому, що США та ЄС позбавили країну можливості здійснення платежів закордонним кредиторам і агресор спробував заплатити у рублях, але хитрість не пройшла.

Нардеп Ярослав Железняк зазначив, що теперішню ситуацію можна вважати "фінальним акордом" економічної історії Росії адже тепер навіть найризикованіші інвестори підуть з ринку агресора.

"Сьогодні" раніше писали, чому рубль став неконвертованою валютою і розповідали, як Білорусь загнала саму себе в пастку, підігруючи Кремлю.