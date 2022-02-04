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Зерно в Україні перестало дорожчати: що відбувається з цінами на пшеницю

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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4 лютого, 10:54
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Кінець тижня ознаменувався незначним зниженням цін
Ціни на пшеницю та інші культури залишаються на колишньому рівні
Ціни на пшеницю та інші культури залишаються на колишньому рівні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні у п'ятницю, 4 лютого, ціни на пшеницю дещо змінилися. Зокрема, пшениця 2 класу зараз коштує 8 763 грн за тонну, третього класу – 8 725 грн, а фуражна пшениця – 8 188 грн.

Про це свідчать дані Tripoli.land.

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Що з рештою цін на зернові культури:

  • Кукурудза – 7870 грн/тонна;
  • Соняшник – 20 163 грн/т;
  • Соя – 19077 грн/т;
  • Горох – 8963 грн/т;
  • Ріпак 18 986 грн.

Водночас, ціна за ячмінь подорожчала до 7 361 грн.

Що відбувається на світових ринках?

На світових біржах серйозне падіння цін на пшеницю розпочалося у понеділок, 31 січня. Березневі ф'ючерси на пшеницю на біржах у США були такими:

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  • 6,61 долар/т до 285,5 дол/т на м'яку зимову SRW-пшеницю в Чикаго;
  • 8,17 дол/т до 291,6 дол/т на тверду озиму HRW-пшеницю в Канзас-Сіті;
  • 5,05 дол/т до 331,6 дол/т на тверду яру HRS-пшеницю в Міннеаполісі.

На зниження цін відреагували і європейські біржі. Наприклад, паризька Euronext торгувала пшеницею за 13,5 євро/т.

Раніше ми розповідали, що у 2021 році в Україні знизилося виробництво насіння озимої м'якої та твердої пшениці. Також писали, що наша країна серйозно наростила темпи експорту ячменю .

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