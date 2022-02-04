Зерно в Украине перестало дорожать: что происходит с ценами на пшеницу

Конец недели ознаменовался незначительным снижением цен

Цены на пшеницу и другие культуры остаются на прежнем уровне / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине в пятницу, 4 февраля, цены на пшеницу незначительно изменились. В частности, пшеница 2 класса сейчас стоит 8 763 грн за тонну, третьего класса – 8 725 грн, а фуражная пшеница – 8 188 грн

Об этом свидетельствуют данные Tripoli.land.

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Что с остальными ценами на зерновые культуры:

Кукуруза – 7870 грн/тонна;

Подсолнечник – 20 163 грн/т;

Соя – 19 077 грн/т;

Горох – 8963 грн грн/т;

Рапс 18 986 грн.

В то же время, цена за ячмень подорожала до 7 361 грн.

Что происходит на мировых рынках?

На мировых биржах серьезное падение цен на пшеницу началось в понедельник, 31 января. Мартовские фьючерсы на пшеницу на биржах в США были такими:

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6,61 доллар/т до 285,5 долл/т на мягкую озимую SRW-пшеницу в Чикаго;

8,17 долл/т до 291,6 долл/т на твердую озимую HRW-пшеницу в Канзас-Сити;

5,05 долл/т до 331,6 долл/т на твердую яровую HRS-пшеницу в Миннеаполисе.

На снижение цен отреагировали и европейские биржи. К примеру, парижская Euronext торговала пшеницей по 13,5 евро/т.

Ранее мы рассказывали, что в 2021 году в Украине снизилось производство семян озимой мягкой и твердой пшеницы. Также писали, что наша страна серьезно нарастила темпы экспорта ячменя.