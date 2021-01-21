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Зеленський провів нараду зі Шмигалем і Разумковим: про що йшлося

21 січня, 20:47

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Глава держави визначив пріоритетні питання на 2021 рік

Президент Володимир Зеленський провів нараду з пріоритетних питань, які стоять на порядку денному перед українською владою 2021 року, і обговорив дорожню карту їхнього вирішення.

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Як повідомляє Офіс президента, у зустрічі взяли участь прем'єр Денис Шмигаль, спікер Дмитро Разумков, нардепи і голови комітетів Верховної Ради.

Серед іншого, йшлося про зміни в державі, які відбуваються в зв'язку з пандемією. Було наголошено на важливості голосування пріоритетних законів, спрямованих на виконання реформ, які сприятимуть макроекономічному зростанню.

Окремо учасники наради зупинилися на підтримці представників бізнесу і населення. Значна частина зустрічі стосувалася економіки. Було зазначено, що 2021 року очікується економічне зростання, також планується здійснити низку кроків та ініціатив для узгодження вітчизняного законодавства з європейським, адже Україна планує перегляд положень Угоди про асоціацію з ЄС. Важливим акцентом стала співпраця з міжнародними партнерами.

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Нагадаємо, Нацбанк України прогнозує стрімке зростання ВВП 2021 року.

Раніше повідомлялося, що 2021 року почнеться запланований перегляд умов Угоди про асоціацію України та ЄС.

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Володимир Зеленський нарада Дмитрий Разумков Денис Шмигаль коронакриза

Джерело: Сьогодні

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