Нацбанк прогнозує стрімке зростання ВВП 2021 року: що буде рухати економіку?

Регулятор очікує, що вітчизняна економіка зростатиме три роки поспіль

2020 року темпи зниження реального ВВП становили 4,4%, що було меншим від попередньо очікуваного прогнозу у 6%.

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Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

За даними регулятора, вітчизняна економіка досить швидко відновлювалася в другому півріччі. Після жорсткої фази карантину падіння ВВП сповільнилося до 3,5% р/р у ІІІ кварталі, цей тренд зберігся і в IV кварталі. Посилення карантинних обмежень у листопаді мало незначний вплив на ділову активність.

У Нацбанку розповіли, що швидке відновлення економіки зумовлене зростанням внутрішнього споживання, адже збільшення доходів громадян та видатків бюджету підтримує споживання на високому рівні.

Роздрібна торгівля в IV кварталі продовжувала стрімко зростати. Нарощення поточних витрат бюджету на інфраструктуру, насамперед на дорожні ремонти, а також охорону здоров’я поліпшило динаміку ВВП. Однак інвестиційна активність бізнесу залишалася низькою.

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НБУ вважає, що 2021 року економіка майже надолужить втрати від коронакризи – ВВП України зросте на 4,2% та продовжить зростати стрімкими темпами – близько 4% у 2022–2023 роках. Головним рушієм залишатиметься стійкий внутрішній попит, зумовлений подальшим збільшенням реальних доходів громадян. А зменшення невизначеності щодо розвитку пандемії сприятиме відновленню інвестиційної активності.

Нагадаємо, НБУ переглянув прогноз інфляції на 2021 рік. Раніше регулятор очікував зростання цін на 6,5%, а тепер – на 7%.

Також нагадаємо, регулятор назвав 4 економічних ризики для України на 2021 рік.

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