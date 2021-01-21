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Зеленский провел совещание со Шмыгалем и Разумковым: о чем шел разговор

21 января, 20:47

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Глава государства определил приоритетные вопросы на 2021 год

Президент Владимир Зеленский провел совещание по приоритетным вопросам, которые стоят на повестке дня перед украинской властью в 2021 году, и обсудил дорожную карту их решения.

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Как сообщает Офис президента, во встрече приняли участие премьер Денис Шмыгаль, спикер Дмитрий Разумков, нардепы и главы комитетов Верховной Рады.

Среди прочего, речь шла об изменениях в государстве, которые происходят в связи с пандемией. Была подчеркнута важность голосования приоритетных законов, направленных на выполнение реформ, которые будут способствовать макроэкономическом росту.

Отдельно участники совещания остановились на поддержке представителей бизнеса и населения. Значительная часть встречи касалась экономики. Было отмечено, что в 2021-м ожидается экономический рост, также планируется осуществить ряд шагов и инициатив для согласования отечественного законодательства с европейским, ведь Украина планирует пересмотр положений Соглашения об ассоциации с ЕС. Важным акцентом стало сотрудничество с международными партнерами.

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Напомним, Нацбанк Украины прогнозирует стремительный рост ВВП в 2021-м.

Ранее сообщалось, что в 2021 году начнетсязапланированный пересмотр условий Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

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Владимир Зеленский совещание Дмитрий Разумков Денис Шмыгаль коронакризис

Источник: Сегодня

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