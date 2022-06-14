Забудовників у РФ чекає сюрприз? Який дефіцит накрив росіян

Розповідаємо, яких видів ліфтів не вистачає росіянам та чому

Через вихід іноземних компаній у РФ новий дефіцит у будівельній сфері / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Росію спіткав дефіцит швидкісних ліфтів, оскільки передові виробники – американський Otis та фінський Kone, пішли з країни-агресора.

Про це повідомляє видання Forbes.

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Через відхід цих компаній російські забудовники не можуть знайти ліфти для своїх новобудов.

Водночас російські виробники поки що не можуть повторити такі конструкції й шукають постачальників у Китаї та Туреччині.

Замінити такі обсяги непросто, адже 75% нових ліфтів, які використовували у Росії, були продукцією Otis.

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Основний дефіцит, за даними забудовників, припадає на складні ліфти, які потрібно окремо проєктувати під конкретні будівлі або зробити кастомне оздоблення.

За словами гендиректора Щербинського ліфтобудівного заводу Антона Артем'єва, попит на ліфти значно зріс і виробникам потрібні великі інвестиції для навіть невеликої кількості високошвидкісних ліфтів.

Дефіцит чаю та кави

Через санкції росіян чекає дефіцит чаю та кави, адже вся сировина для їх виробництва в РФ – імпортна.

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Гендиректор асоціації "Росчайкофе" Рамаз Чантурія заявив, що можуть виникнути труднощі з логістикою, оскільки транспортні коридори значно звузилися через обмеження Заходу.

Перших серйозних проблем варто чекати вже найближчим часом, але справжня нестача відчується через кілька місяців.

"Сьогодні" раніше писали, скільки росіян можуть залишитися без роботи, і розповідали, як їхні рахунки непомітно "грабує" банк "Тінькофф".