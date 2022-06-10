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РФ безробітна: чим жертвують росіяни заради "імперських" амбіцій країни

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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10 червня, 12:54
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Розповідаємо, скільки росіян і чому можуть залишитися без роботи, поки їхня країна воює з Україною
Прямо чи опосередковано для західних компаній у Росії працює 8 млн людей.
Прямо чи опосередковано для західних компаній у Росії працює 8 млн людей. / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Якщо Росія продовжить свою війну з Україною, санкції та тиск на економіку країни агресора лише посилюватимуться. Західний бізнес продовжить залишати російський ринок, і тоді близько двох мільйонів росіян залишаться без роботи.

Про це йдеться у дослідженні "Картина іноземного бізнесу в нових економічних умовах", підготовленому експертами "Центру стратегічних розробок", пишуть російські ЗМІ.

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Зазначається, що в компаніях, які призупинили або якимось чином обмежили діяльність на російському ринку після початку війни в Україні та введення західних санкцій, 350 тис. росіян.

За даними фахівців, найсильніше через відхід західного бізнесу постраждали працівники харчової та хімічної промисловості, а також автомобілебудування. Серед регіонів найскладніша ситуація у Калузькій та Новгородській областях.

Також уточнюється, що в РФ 2 млн росіян зайняті роботою в іноземних компаніях. Плюс до цього ще 4-6 млн громадян пов'язані з компаніями побічно.

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Тому щонайменше 2 млн росіян можуть залишитися без роботи, якщо РФ продовжить воювати з Україною.

Компанії прощаються з Росією

Багато світових компаній не хочуть співпрацювати з країною-агресором та фактично спонсорувати вбивства.

Тому з ринку вийшли вже десятки брендів, а це сотні робочих місць. Наприклад, про кінець роботи в РФ оголосили:

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  • Coca Cola;
  • Apple;
  • Adobe;
  • Bolt;
  • Boeing;
  • Adidas;
  • Lenovo;
  • Nike;
  • HP;
  • Harley Davidson;
  • Intel;
  • AMD;
  • FedEx;
  • Maersk;
  • UPS Sony;
  • Paramount;
  • Universal pictures;
  • Warner Bros;
  • Disney;
  • Cinema 4D;
  • MEGOGO;
  • Lego та багато інших.

Раніше "Сьогодні" писали, яка професія стане найпопулярнішою в 2022 році. Також ми розповідали, на які спеціальності в Україні буде найбільший попит після війни.

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