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Гроші в конвертах: скільки українців отримують "чорні" зарплати

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
2 вересня, 18:10
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Щоб не платити податки, деякі роботодавці виплачують своїм співробітникам зарплати в конвертах
Більшість українців отримують "білу" зарплату. Колаж: "Сьогодні"
Більшість українців отримують "білу" зарплату. Колаж: "Сьогодні"

Майже половина українців вірить в ініціативу одноразового декларування. Тільки 24% громадян вважають, що декларувати майно за допомогою добровільного декларування непотрібно, проти 47%, які за ініціативу.

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Про це йдеться в соцопитуванні дослідницької компанії Gradus.

При цьому тільки 49% жителів міст з населенням понад 50 тис. у віці 18-60 років отримують заробітну плату повністю офіційно (46%) або є приватними підприємцями і платять всі податки (3%), а ось 8,6% респондентів відзначили, що отримують зарплату тільки в конвертах, не працюючи офіційно.

Переважна кількість опитаних цієї аудиторії частіше підтримують ініціативу одноразового добровільного декларування доходів – 56% і 59% відповідно.

Тільки 10% респондентів вірять у те, що податкова служба не буде цікавитися походженням задекларованих коштів.

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До речі, людей, які працюють неофіційно – чи не третину країни. Насправді цифра може досягати і 40%. Всього працює майже 16 млн осіб. Тих, хто влаштований без трудової – понад три мільйони.

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