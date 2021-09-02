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Деньги в конвертах: сколько украинцев получают "черные" зарплаты

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
2 сентября, 18:10
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Чтобы не платить налоги, некоторые работодатели выплачивают своим сотрудникам зарплаты в конвертах
Большинство украинцев получают "белую" зарплату. Коллаж: "Сегодня"
Большинство украинцев получают "белую" зарплату. Коллаж: "Сегодня"

Почти половина украинцев верит в инициативу единоразового декларирования. Только 24% граждан считают, что декларировать имущество с помощью добровольного декларирования не нужно, против 47%, которые за инициативу.

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Об этом говорится в соцопросе исследовательской компании Gradus.

При этом только 49% жителей городов с населением выше 50 тыс. в возрасте 18-60 лет получают заработную плату полностью официально (46%) или являются частными предпринимателями и платят все налоги (3%), а вот 8,6% респондентов отметили, что получают зарплату только в конвертах, не работая официально.

Подавляющее число опрошенных этой аудитории чаще поддерживают инициативу единоразового добровольного декларирования доходов – 56% и 59% соответственно.

Только 10% респондентов верят в то, что налоговая служба не будет интересоваться происхождением задекларированных средств.

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К слову, людей, которые работают неофициально – едва ли не треть страны. На самом деле цифра может достигать и 40%. Всего работает почти 16 млн человек. Тех, кто устроен без трудовой – более трех миллионов.

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