В Україні стартувала податкова амністія: що потрібно вказувати в декларації – список

Декларуванню підлягають не тільки авто і квартири, а й банківські метали, і антикваріат

Податкова амністія в Україні набула чинності з 1 вересня. Колаж "Сьогодні" / Фото: Getty Images, Сьогодні

В Україні з 1 вересня введено в дію податкова амністія, яка фактично полягає в тому, що громадянам дозволено задекларувати своє майно, цінності, заощадження готівкою.

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Про це йдеться в матеріалі "Сьогодні".

Держава зі свого ж боку гарантує, що податківці не будуть цікавитися, платилися чи раніше податки з цих доходів.

Що потрібно вказувати в декларації

Декларуванню підлягають банківські метали, гривні, долари та інші валюти. Також вказувати в декларації потрібно і майно, яке належить платнику податків в тому числі на праві спільної або часткової спільної власності.

Також декларувати потрібно:

земельні ділянки, житлову і нежитлову нерухомість, об'єкти незавершеного будівництва;

транспорті засоби;

ювелірні вироби;

предмети мистецтва;

антикваріат;

дорогоцінне каміння;

дорогоцінні метали.

цінні папери (акції, ОВДП), частини або паї в майні юридичних осіб, інші корпоративні права.

будь-які джерела отримання дивідендів чи інших видів доходу (наприклад, депозит у банку).

права інтелектуальної власності (винаходи, право власності на товарні знаки та ін.).

пам'ятні монети і банкноти.

Що не може бути задекларовано

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У декларації не можна вказувати майно, стосовно якого ведуться судові розгляди, майно, яке знаходиться на території Росії або на тимчасово окупованих територіях.

Податкова амністія запроваджується на рік – з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022.

Скористатися податковою амністією не зможуть чиновники – щоб не легалізувати корупційні стану. Заборона діє для всіх, хто працював на державних посадах останні 15 років.

Детальніше про нюанси декларування – в сюжеті Східного міжрегіонального управління ДФС:

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Нагадаємо, раніше парламент також повернув кримінальну відповідальність за недостовірну інформацію в деклараціях чиновників .