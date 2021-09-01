Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🇺🇸 Зеленський в США 🔔 Скільки коштує 1 вересня 🏅 Медальний залік Паралімпіади 💥 Загострення на Донбасі
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

В Україні стартувала податкова амністія: що потрібно вказувати в декларації – список

Олександра Романюк Олександра Романюк Провідна оглядачка Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
1 вересня, 15:33
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Декларуванню підлягають не тільки авто і квартири, а й банківські метали, і антикваріат
Податкова амністія в Україні набула чинності з 1 вересня. Колаж "Сьогодні"
Податкова амністія в Україні набула чинності з 1 вересня. Колаж "Сьогодні" / Фото: Getty Images, Сьогодні

В Україні з 1 вересня введено в дію податкова амністія, яка фактично полягає в тому, що громадянам дозволено задекларувати своє майно, цінності, заощадження готівкою.

Реклама

Про це йдеться в матеріалі "Сьогодні".

Держава зі свого ж боку гарантує, що податківці не будуть цікавитися, платилися чи раніше податки з цих доходів.

Що потрібно вказувати в декларації

Декларуванню підлягають банківські метали, гривні, долари та інші валюти. Також вказувати в декларації потрібно і майно, яке належить платнику податків в тому числі на праві спільної або часткової спільної власності.

Також декларувати потрібно:

  • земельні ділянки, житлову і нежитлову нерухомість, об'єкти незавершеного будівництва;
  • транспорті засоби;
  • ювелірні вироби;
  • предмети мистецтва;
  • антикваріат;
  • дорогоцінне каміння;
  • дорогоцінні метали.
  • цінні папери (акції, ОВДП), частини або паї в майні юридичних осіб, інші корпоративні права.
  • будь-які джерела отримання дивідендів чи інших видів доходу (наприклад, депозит у банку).
  • права інтелектуальної власності (винаходи, право власності на товарні знаки та ін.).
  • пам'ятні монети і банкноти.

Що не може бути задекларовано

Реклама

У декларації не можна вказувати майно, стосовно якого ведуться судові розгляди, майно, яке знаходиться на території Росії або на тимчасово окупованих територіях.

Податкова амністія запроваджується на рік – з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022.

Скористатися податковою амністією не зможуть чиновники – щоб не легалізувати корупційні стану. Заборона діє для всіх, хто працював на державних посадах останні 15 років.

Детальніше про нюанси декларування – в сюжеті Східного міжрегіонального управління ДФС:

Реклама

Нагадаємо, раніше парламент також повернув кримінальну відповідальність за недостовірну інформацію в деклараціях чиновників .

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Гроші
Показати ще
Green Energy
Більше новин
Головне про Гроші
Тарифи на газ
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Курс валют
Курс долара сьогодні
Дізнатися
Опитування
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Крипта
Що нового з біткоїном
Читати
Опитування
Опитування
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти