В Украине стартовала налоговая амнистия: что нужно указывать в декларации – список

Декларированию подлежат не только авто и квартиры, но и банковские металлы, и антиквариат

Налоговая амнистия в Украине начала действовать с 1 сентября. Коллаж "Сегодня" / Фото: Getty Images, Сегодня

В Украине с 1 сентября начала действовать налоговая амнистия, которая фактически заключается в том, что гражданам разрешено задекларировать свое имущество, ценности, сбережения наличными.

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Об этом говорится в материале "Сегодня".

Государство со своей же стороны гарантирует, что налоговики не будут интересоваться, платились ли раньше налоги с этих доходов.

Что нужно указывать в декларации

Декларированию подлежат банковские металлы, гривни, доллары и другие валюты. Также указывать в декларации нужно и имущество, которое принадлежит налогоплательщику в том числе на праве совместной или частичной общей собственности.

Также декларировать нужно:

земельные участки, жилую и нежилую недвижимость, объекты незавершенного строительства;

транспортные средства;

ювелирные изделия;

предметы искусства;

антиквариат;

драгоценные камни;

драгметаллы.

ценные бумаги (акции, ОВГЗ), части или паи в имуществе юридических лиц, другие корпоративные права.

любые источники получения дивидендов или других видов дохода (например, депозит в банке).

права интеллектуальной собственности (изобретения, право собственности на товарные знаки и пр.).

памятные монеты и банкноты.

Что не может быть задекларировано

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В декларации нельзя указывать имущество, в отношении которого ведутся судебные разбирательства, имущество, которое находится на территории России или на временно оккупированных территориях.

Налоговая амнистия вводится на год – с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022-го.

Воспользоваться налоговой амнистией не смогут чиновники – чтобы не легализовать коррупционные состояния. Запрет действует для всех, кто работал на государственных должностях последние 15 лет.

Подробнее о нюансах декларирования – в сюжете Восточного межрегионального управления ДФС:

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Напомним, ранее парламент также вернул уголовную ответственность за недостоверную информацию в декларациях чиновников.