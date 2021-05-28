Закриту після "одеського бунту" в'язницю пустять з молотка

Колонія знаходиться на шести гектарах землі. До її складу входить велика кількість об'єктів нерухомості, які дорого утримувати

Південну виправну колонію № 51 в Одесі готують до продажу. Аукціон призначили на кінець червня. Стартова ціна складе чверть мільярда гривень. Це в'язниця зараз не працює – після бунту ув'язнених в 2019 році пенітенціарний заклад законсервували, а засуджених перевели в інші колонії, йдеться в сюжеті "Сьогодні".

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Колонія розташована на 6 гектарах землі. На її утримання держава щорічно витрачає 18 мільйонів гривень. Продаж цього держмайна допоможе державі не тільки разово заробити, а й заощадити в майбутньому, вважають в Міністерстві юстиції.

"Ціна формувалася не з вартості умовної сотки в місті Одеса, а виходячи з вартості нерухомості. Нерухомості тут багато. Йдеться про десятки тисяч квадратних метрів", – зазначив міністр юстиції Денис Малюська.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, в цілому в Україні планують продати 35 непрацюючих виправних установ. Цей план передбачає проєкт "Велика приватизація в'язниць". На виручені кошти в Мін'юсті планують побудувати нові пенітенціарні установи, що будуть відповідати європейським стандартам.

Поки що Кабінет міністрів і Міністерство юстиції готують до приватизації вісім закритих в'язниць.