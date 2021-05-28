Закрытую после "одесского бунта" тюрьму пустят с молотка

Колония находится на шести гектарах земли. В ее состав входит большое количество объектов недвижимости, которые дорого содержать

Южную исправительную колонию № 51 в Одессе готовят к продаже. Аукцион назначили на конец июня. Стартовая цена составит четверть миллиарда гривен. Это тюрьма сейчас не работает – после бунта заключенных в 2019 году пенитенциарное заведение законсервировали, а осужденных перевели в другие колонии, говорится в сюжете "Сегодня".

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Колония расположена на 6 гектарах земли. На ее содержание государство ежегодно тратит 18 миллионов гривен. Продажа этого госимущества поможет государству не только разово заработать, но и сэкономить в будущем, считают в Министерстве юстиции.

"Цена формировалась не из стоимости условной сотки в городе Одесса, а исходя из стоимости недвижимости. Недвижимости здесь много. Речь о десятках тысяч квадратных метров", – отметил министр юстиции Денис Малюська.

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Напомним, в целом в Украине планируют продать 35 неработающих исправительных учреждений. Этот план предусматривает проект "Большая приватизация тюрем". На вырученные средства в Минюсте планируют построить новые пенитенциарные учреждения, которые будут соответствовать европейским стандартам.

Пока что Кабинет министров и Министерство юстиции готовят к приватизации восемь закрытых тюрем.