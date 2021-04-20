В Україні пустять з молотка вісім в’язниць. Куди піде виторг

Кабінет міністрів і Міністерство юстиції готують до приватизації вісім закритих в’язниць, частину з яких вже передано Фонду держмайна для проведення аукціонів.
Про це прем’єр Денис Шмигаль пише у своєму Telegram-каналі.
Міністр юстиції Денис Малюська доповів, що реформа пенітенціарної системи триває. Експериментальний проєкт "Платні камери" вже допоміг залучити у держбюджет 3,3 млн грн. Ці кроки допоможуть залучити кошти на додаткове фінансування в’язниць і покращити умови в’язнів – поліпшити медичне забезпечення, харчування, дотримання прав та належних побутових умов.
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Як повідомляє Мінюст на своїй сторінці у Facebook, зароблені в ході експериментального проекту кошти пішли на відновлення безкоштовних камер слідчих ізоляторів, це:
- Київський слідчий ізолятор – 13 камер на 168 місць;
- Чортківська УВП (№26) – 9 камер на 35 місць;
- Запорізький слідчий ізолятор – 6 камер на 27 місць;
- Миколаївський слідчий ізолятор – 6 камер на 10 місць;
- Харківський слідчий ізолятор – 4 камери на 37 місць.
А тим часом у ФДМ зірвалися два аукціони з продажу Ірпінського виправного центру №132, який розташований у Коцюбинському під Києвом.
Як повідомляють "Українські новини", першого разу ФДМ призначив аукціон з продажу колонії на 16 березня зі стартовою ціною 220,2 млн грн, але ніхто не подав заявки. Аукціон перенесли на 16 квітня зі зниженням стартової ціни на 50% до 110,1 млн грн. Наступні торги призначено на 17 травня зі зниженням ціни.
Нагадаємо, рік тому міністр юстиції Денис Малюська заявив, що в Україні більше в'язниць, ніж потрібно, тому цілком можна почати їхній розпродаж.
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