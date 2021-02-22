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Затриманому в "Борисполі" Яценку оголосили підозру: опубліковані фото

22 лютого, 15:17

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Підозрюваний не став чинити опору силовикам, які затримували його

/ Фото: НАБУ

Генпрокурор Ірина Венедіктова погодила повідомлення про підозру колишньому заступнику голови правління ПриватБанку Володимиру Яценку в скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

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Про це повідомляє НАБУ в своєму Telegram-каналі.

За оперативною інформацією, ексчиновник планував покинути Україну на приватному літаку в напрямку Відня, вилетівши з Дніпра. Завдяки зусиллям керівника групи детективів і директора НАБУ, які звернулися до Державіаслужби, літак здійснив посадку в аеропорту "Бориспіль", де розпочато проведення невідкладних слідчих дій.

Пресслужба Національного антикорупційного бюро повідомила сайту "Сьогодні", що опору під час проведення слідчих дій Яценко не чинив.

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/ Фото: НАБУ

Нагадаємо, у грудні-2020 Ірина Венедіктова заявила, що Офіс генпрокурора провів достатню кількість ефективних робочих зустрічей з прокурорами САП і детективами НАБУ щодо групи "Приват", тому вона хоче активізувати справу.

Також нагадаємо, Генпрокуратура здійснювала досудове розслідування за фактом заволодіння посадовими особами ПриватБанку 19 млрд грн, виділених НБУ на рефінансування.

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Всі подробиці в спецтемі Націоналізація ПриватБанку

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затримання ПриватБанк яценко НАБУ підозра

Джерело: Сьогодні

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