У "Борисполі" посадили літак: НАБУ проводить спецоперацію у справі ПриватБанку

Літак вилетів з Дніпра, але його посадили в Києві

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" здійснив посадку літак, який вилетів з Дніпра. Правоохоронці проводять спецоперацію, яка може бути пов'язана зі справою ПриватБанку.

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Про це повідомляє екснардеп Ігор Мосійчук у своєму Telegram-каналі.

За його даними, детективи НАБУ затримують колишнього першого заступника голови правління ПриватБанку Володимира Яценка. Літак з ним довелося повернути з польоту на Відень, коли він перебував у районі Львова.

Підозру Яценку підписала особисто генпрокурор Ірина Венедіктова, повідомляє Мосійчук.

За даними УП, топфігурант у справі про ПриватБанк намагався покинути Україну, щоб уникнути відповідальності.

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За даними ЗМІ, чартерний рейс, який обслуговував тільки одного пасажира – фігуранта справи, вилетів з Дніпра і летів до Відня. Літак розвернули за кілька хвилин до перетину кордону авіапростору України після втручання директора НАБУ і керівника підрозділу детективів НАБУ.

Нагадаємо, у грудні-2020 Ірина Венедіктова заявила, що Офіс генпрокурора провів достатню кількість ефективних робочих зустрічей з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективами Національного антикорупційного бюро на тему розслідування справ, пов'язаних з групою "Приват", тому вона хоче активізувати справу.

Також нагадаємо, Генпрокуратура здійснювала досудове розслідування за фактом заволодіння посадовими особами ПриватБанку 19 млрд грн, виділених НБУ на рефінансування.

А колишній голова правління банку Олександр Шлапак заявив, що Генпрокуратура порушила кримінальне провадження стосовно колишніх власників Приватбанку за ст. 218 (фіктивне банкрутство), ст. 220 (приховування сталої фінансової неспроможності) Кримінального кодексу України.

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