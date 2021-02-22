Задержанному в "Борисполе" Яценко объявили подозрение: опубликованы фото

Генпрокурор Ирина Венедиктова согласовала сообщение о подозрении бывшему заместителю председателя правления ПриватБанка Владимиру Яценко в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины.
Об этом сообщает НАБУ в своем Telegram-канале.
По оперативной информации, экс-чиновник планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра. Благодаря усилиям руководителя группы детективов и директора НАБУ, обратившихся к Госавиаслужбы, самолет совершил посадку в аэропорту "Борисполь", где начато проведение неотложных следственных действий.
Пресс-служба Национального антикоррупционного бюро сообщила сайту "Сегодня", что сопротивления при проведении следственных действий Яценко не оказывал.
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