Задержанному в "Борисполе" Яценко объявили подозрение: опубликованы фото

Подозреваемый не стал оказывать сопротивления задержавшим его силовикам

/ Фото: НАБУ

Генпрокурор Ирина Венедиктова согласовала сообщение о подозрении бывшему заместителю председателя правления ПриватБанка Владимиру Яценко в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины.

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Об этом сообщает НАБУ в своем Telegram-канале.

По оперативной информации, экс-чиновник планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра. Благодаря усилиям руководителя группы детективов и директора НАБУ, обратившихся к Госавиаслужбы, самолет совершил посадку в аэропорту "Борисполь", где начато проведение неотложных следственных действий.

Пресс-служба Национального антикоррупционного бюро сообщила сайту "Сегодня", что сопротивления при проведении следственных действий Яценко не оказывал.

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/ Фото: НАБУ

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