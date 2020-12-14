Венедиктова хочет активизировать расследование дел группы "Приват"

Генпрокурор вошла в состав групп прокуроров в трех основных производствах

Офис генерального прокурора Украины провел достаточное количество рабочих и эффективных встреч с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективами Национального антикоррупционного бюро на тему расследования дел, связанных с группой "Приват".

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Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова пишет на своей странице в Facebook.

По ее убеждению, дела можно и необходимо активизировать.

"Уже сегодня вошла в состав групп прокуроров в трех основных производствах. Мы нашли понимание с коллегами и наметили абсолютно конкретные следующие шаги, которые будут сделаны в ближайшее время", – подчеркнула Венедиктова.

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Напомним, Генпрокуратура осуществляля досудебное расследование по факту завладения должностными лицами "ПриватБанка" 19 млрд грн, выделенных НБУ в качестве рефинансирования.

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А бывший председатель правления банка Александр Шлапак заявил, что Генпрокуратура возбудила уголовное производство в отношении бывших владельцев "ПриватБанка" по ст. 218 (Фиктивное банкротство), ст. 220 (сокрытие устойчивости финансовой несостоятельности) Уголовного кодекса Украины.

Все подробности в спецтеме Национализация ПриватБанка

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