Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Як у голодні 90-ті! Росіяни влаштовують бійки за продукти та розмітають антидепресанти (відео)

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 березня, 11:58
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, що відбувається в Росії на тлі війни та західних санкцій
У росіян закінчуються продукти у магазинах
У росіян закінчуються продукти у магазинах / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

У Росії, яка продовжує кровопролитну війну на території України, фіксують дефіцит продуктів, зокрема круп та цукру.

Про це повідомляє видання Forbes.

Реклама

Зазначається, що серед росіян починається паніка через брак продуктів і вони вже навіть б'ються в магазинах за можливість першими добігти до полиць.

Ситуацію, в якій опинилися росіяни через дії свого уряду та санкції з боку світових держав, чудово ілюструють кадри цього відео:

Реклама

Також жителі РФ змітають із полиць антидепресанти. За інформацією журналістів, попит на заспокійливі виріс у чотири рази.

Дефолт Росії близько

Санкції, які країни Заходу продовжують запроваджувати проти Росії за її вторгнення на територію України, серйозно шкодять економіці агресора. Зовнішній борг РФ та її компаній досягає приблизно 150 млрд дол., і аналітики пророкують швидкий дефолт держави.

"Дефолт Росії наприкінці 1990-х був викликаний внутрішнім боргом. Тому дефолт в іноземній валюті стане першим в історії після революції 1917 року, коли більшовики відмовилися визнати борги царя ", – зазначають аналітики.

Реклама

Раніше ми розповідали, чи варто Росії розраховувати на допомога Китаю, і писали, коли може статися повний крах економіки РФ.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Як у голодні 90-ті! Росіяни влаштовують бійки за продукти та розмітають антидепресанти (відео) Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Monobank чи ПриватБанк? Карткою якого банку вигідніше розраховуватись у Британії Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Євгенія Пласконь У ходу рупії та рублі: Індія попри санкції планує купувати енергоносії й товари з Росії Євгенія Пласконь · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Фінанс-дайджест
Більше новин
Автор
Андрій Гаценко

Андрій Гаценко

Провідний редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Цитата дня

Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
Що буде далі?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

40540.47

Dogecoin (DOGE)

0.11

Ethereum (ETH)

2798

Litecoin (LTC)

109.4

Ripple (XRP)

0.79

Купити криптовалюту
Повоєнна допомога
"План Маршалла" для України
Що буде після війни?
Наші янголи-охоронці

Старший солдат Пархомук Віталій. Під час контрнаступу на війська загарбників в районі міста Макарів (Київська область) завдав значної шкоди ворогові і загинув, прикриваючи побратимів. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!
Історії звитяг
Генерал-лейтенант Павлюк Олександр - голова Київської ОВА, керує обороною столичного регіону. До 15 березня був командувачем Об’єднаних сил, успішно тримав оборону на Сході України. За особисту мужність і героїзм отримав звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка». Київщина - в надійних руках!
Слава Україні!
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як відстежити окупантів

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Що робити з платіжками під час війни?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти