Війна за ресурси: чому Росія блокує зерновий експорт України

Розповідаємо, як РФ власноруч створила продовольчу кризу в різних куточках Землі

Росія розвʼязала не лише геополітичну війну / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Світ на порозі голоду. Продовольча криза в різних куточках планети – наслідок кремлівської агресії проти України. Росія розв’язала не тільки геополітичну війну. На кону – лідерство на світових зернових ринках.

"Сьогодні" дізналися, чому конкуренція Путіна має настільки хворобливий вигляд.

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Російські окупанти тоннами крадуть зерно з тимчасово захоплених територій в Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях. Все, що не вдається вивезти, — знищують. Кремль свідомо руйнує зернову інфраструктуру України.

Як сказав нещодавно міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір, російські бомбові удари по аграрних об’єктах свідчать про спроби прибрати конкурента на світових ринках. Урядовець зазначає, що неодноразово отримує повідомлення про цілеспрямовані атаки окупантів на елеватори, склади добрив, сільськогосподарські угіддя.

Нагадаємо, що Україна — четвертий у світі експортер зерна. Цього сезону за кордон продали майже 45 млн тонн збіжжя. Аби зірвати поточні контракти, окупанти блокують зерно в українських портах. Там нині близько 4 млн тонн чекає на відправлення іноземним замовникам.

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Як розповів президент України Володимир Зеленський про цю ситуацію в інтерв'ю телеканалу Al Arabiya, росіяни заблокували всі порти і торгові шляхи.

Ми на своїй землі, і це вони нас обстрілюють і ведуть повномасштабну війну проти нас, і ми не мали змоги експортувати жодної тоннипродовольства та зерна в Азію чи на Близький Схід, до арабського світу, вашого світу, чи в Європу... І це, звичайно, завдасть удару по світовій продовольчій безпеці і піддасть небезпеці світову цінову політику. Можливо, дехто ще не відчув цього, однак відчує, — сказав він.

Допомога міжнародних організацій

В Українському союзі промисловців та підприємців пропонують уряду звернутися до міжнародних організацій, аби ті допомогли створити в портах "коридор" для експорту законтрактованого зерна.

Експорт вітчизняного АПК здійснюється виключно автотранспортом та залізницею у західному напрямі, проте пропускна здатність таких шляхів надто мала. За рік перевалка в українських портах складала 160 млн т, тоді як залізницею в нинішніх умовах 1 млн т на місяць, або 12 млн тонн на рік, — зауважили в союзі.

Хто зацікавлений у покращенні експорту

У покращенні логістики українського зернового експорту зацікавлені у країнах Близького Сходу, Північної Африки. Затримка не тільки призведе до продовольчої кризи, а й змусить постійних клієнтів України шукати інших постачальників.

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У 2021 році найбільшими імпортерами українського зерна були Китай, Єгипет, Туреччина та Індонезія. Тепер ці країни вимушені будуть переорієнтовуватися на пшеницю з інших країн, зокрема Росії. Зрозуміло, що експортні доходи Кремль кидатиме на фінансування війни.

Аналітики JP Morgan зазначають, що до війни на Росію та Україну припадало 28,9% світового експорту пшениці та 60% постачань соняшника. В Bank of America порахували, що через бойові дії обсяги поставок зерна та олійних культур з України обвалилися більш ніж на 80%.

Експорт зерна в контексті санкцій

Нещодавно Міжнародна рада по зерну схвалила декларацію, якою засудила російську агресію проти України. Путіна закликали вивести війська з української території. Ігнорування може призвести до якнайшвидшого виключення Росії з цієї організації. Санкції торкнуться зокрема і експорту зерна.

Тож втримати лідерські позиції на світових ринках Кремлю не вдасться, а скорочення доходів від продовольчого експорту зменшить бюджет війни.

Що відбувається з цінами на зерно?

В ООН визнають, що через бойові дії та блокування українського експорту світові ціни на продовольство вже найвищі за останні 60 років. Експерти прогнозують, що ціни:

на пшеницю зростуть на 42,7% і сягнуть рекордної позначки в історії;

і сягнуть рекордної позначки в історії; на ячмінь збільшаться на 33,3%;

на сою – на 20%;

на олію – на 29,8%.

Однак, як розповів у коментарі "Сьогодні" професор Київської школи економіки та координатор дослідницького проєту UaFoodTrade Олег Нів'євський, внутрішні ціни зараз нижчі за довоєнні. Звучить парадоксально, але це ціна, яку платять сільгоспвиробники через закриті порти.

Треба везти далі, логістика зросла з 30 доларів до 100-120 дол. за тонну і перекриває зростання цін. Плюс перенасичення ринку. Так відбувається ціноутворення при експорті. Спрощено: ціна експорту мінус логістика дорівнює ціна виробника. За 2 місяці буде вже новий врожай і ще більший тиск на ціну. Це реально загроза для АПК залишитись у збитках цього року, — розповів він.

Хто поки рятує ситуацію?

В продовольчій та сільськогосподарській організації ООН (ФАО) очікують, що через війну виробництво пшениці в Україні впаде нижче середнього за п'ять років. Тож падатиме й експорт.

Поки що рятуватиме ситуацію залізниця. З початку війни вона стала чи не єдиною логістичною артерією для українського зерна та олії. Наразі пропускна спроможність перевалочних станцій 1 млн тонн зерна на місяць, в "Укрзалізниці" працюють над розширенням до 5 млн тонн.

Раніше ми розповідали, як росіяни вивезли з окупованих територій третину запасів зерна. Також ми писали, які ціни на зерно зараз.