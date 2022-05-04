Война за ресурсы: почему Россия блокирует зерновой экспорт Украины

Рассказываем, как РФ собственноручно создала продовольственный кризис в разных уголках Земли

Россия развязала не только геополитическую войну / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Мир на пороге голода. Продовольственный кризис в разных уголках планеты — последствие кремлевской агрессии против Украины. Россия развязала не только геополитическую войну. На кону – лидерство на мировых зерновых рынках.

"Сегодня" узнали, почему конкуренция Путина выглядит столь болезненно.

Реклама

Российские оккупанты тоннами воруют зерно с временно захваченных территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Все, что не удается вывезти, уничтожают. Кремль сознательно рушит зерновую инфраструктуру Украины.

Как сказал министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир, российские бомбовые удары по аграрным объектам свидетельствуют о попытках убрать конкурента на мировых рынках. Чиновник отмечает, что неоднократно получает сообщения о целенаправленных атаках оккупантов на элеваторы, склады удобрений, сельскохозяйственные угодья.

Напомним, что Украина – четвертый в мире экспортер зерна. В этом сезоне за границу продали около 45 млн тонн зерна. Чтобы сорвать текущие контракты, оккупанты блокируют зерно в украинских портах. Там сейчас около 4 млн тонн ждут отправки иностранным заказчикам.

Реклама

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский об этой ситуации в интервью телеканалу Al Arabiya, россияне заблокировали все порты и торговые пути.

Мы на своей земле, и это они нас обстреливают и ведут полномасштабную войну против нас, и мы не имели возможности экспортировать ни одной тонны продовольствия и зерна в Азию или на Ближний Восток, в арабский мир, ваш мир или в Европу... И это, конечно, нанесет удар по мировой продовольственной безопасности и подвергнет опасности мировую ценовую политику. Возможно, кто-то еще не почувствовал этого, но почувствует, — сказал он.

Помощь международных организаций

В Украинском союзе промышленников и предпринимателей предлагают правительству обратиться в международные организации, чтобы те помогли создать в портах "коридор" для экспорта законтрактованного зерна.

Экспорт отечественного АПК осуществляется исключительно автотранспортом и железной дорогой в западном направлении, однако пропускная способность таких путей слишком мала. За год перевалка в украинских портах составляла 160 млн т, тогда как по железной дороге в нынешних условиях 1 млн т в месяц, или 12 млн тонн в год, — отметили в союзе.

Кто заинтересован в улучшении экспорта

В улучшении логистики украинского зернового экспорта заинтересованы в странах Ближнего Востока, Северной Африки. Задержка не только приведет к продовольственному кризису, но и заставит постоянных клиентов Украины искать других поставщиков.

Реклама

В 2021 году самыми крупными импортерами украинского зерна были Китай, Египет, Турция и Индонезия. Теперь эти страны вынуждены будут переориентироваться на пшеницу из других стран, включая Россию. Понятно, что экспортные доходы Кремль будет бросать на финансирование войны.

Аналитики JP Morgan отмечают, что до войны на Россию и Украину приходилось 28,9% мирового экспорта пшеницы и 60% поставок подсолнечника. В Bank of America посчитали, что из-за боевых действий объемы поставок зерна и масличных культур из Украины обвалились более чем на 80%.

Экспорт зерна в контексте санкций

Недавно Международный совет по зерну одобрил декларацию, которой осудил российскую агрессию против Украины. Путина призвали вывести войска из украинской территории. Игнорирование может привести к скорейшему исключению России из этой организации. Санкции коснутся в том числе экспорта зерна.

Так что удержать лидерские позиции на мировых рынках Кремлю не удастся, а сокращение доходов от продовольственного экспорта уменьшит бюджет войны.

Что происходит с ценами на зерно?

В ООН признают, что из-за боевых действий и блокирования украинского экспорта мировые цены на продовольствие уже самые высокие за последние 60 лет. Эксперты прогнозируют, что цены:

на пшеницу возрастут на 42,7% и достигнут рекордной отметки в истории;

и достигнут рекордной отметки в истории; на ячмень увеличатся на 33,3%;

на сою – на 20%;

на масло – 29,8%.

Однако, как рассказал в комментарии "Сегодня" профессор Киевской школы экономики и координатор исследовательского проекта UaFoodTrade Олег Нивьевский, внутренние цены сейчас ниже довоенных. Звучит парадоксально, но это цена, которую платят сельхозпроизводители через закрытые порты.

Надо везти дальше, логистика выросла с 30 долларов до 100–120 долл. за тонну и перекрывает рост цен. Плюс перенасыщение рынка. Так происходит ценообразование при экспорте. Упрощенно: стоимость экспорта минус логистика равна стоимость производителя. Через 2 месяца будет уже новый урожай и еще большее давление на цену. Это реально угроза АПК остаться в убытках в этом году, — рассказал он.

Кто пока спасает ситуацию?

В продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) ожидают, что из-за войны производство пшеницы в Украине упадет ниже среднего за пять лет. Так что будет падать и экспорт.

Пока будет спасать ситуацию железная дорога. С начала войны она стала единственной логистической артерией для украинского зерна и масла. В настоящее время пропускная способность перевалочных станций 1 млн тонн зерна в месяц, в "Укрзализныце" работают над расширением до 5 млн тонн.

Раньше мы рассказывали, как россияне вывезли с оккупированных территорий треть запасов зерна. Также мы писали, какие цены на зерно сейчас.