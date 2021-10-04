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Питання комерційної вигоди. У Кремлі висловилися про постачання газу в обхід України

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
4 жовтня, 16:09
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Москва не виключає можливість переговорів про прямі поставки газу з Росії в Україну
Пєсков заявив, що "Газпром" готовий до переговорів щодо газу з Україною
Пєсков заявив, що "Газпром" готовий до переговорів щодо газу з Україною / Фото: Колаж: Сьогодні

У Кремлі заявили, що поставки газу з Росії в Європу є питанням економічної доцільності і комерційної вигоди.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

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"Що стосується диверсифікації шляхів транспортування газу європейським споживачам, то це питання економічної доцільності і комерційної вигоди", – сказав він, відповідаючи на питання про те, що поставки російського газу в обхід України ставлять під загрозу існування української газотранспортної системи.

У той же час, за словами Пєскова, Москва не виключає можливість переговорів про прямі поставки газу з Росії в Україну.

Контракт Угорщини з Росією

Уряд Угорщини і російський концерн "Газпром" 27 серпня, уклали довгостроковий контракт про постачання російського газу до кінця 2036 року.

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  • Щорічно протягом п'ятнадцяти років в центральноєвропейську країну будуть надходити 4,5 млрд кубометрів блакитного палива через "Турецький потік" і газопроводи Південно-Східної Європи. Умови контракту можуть бути скориговані через 10 років. Рішення вступить в силу з 1 жовтня.
  • Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що енергетичні потреби Угорщини можна найнадійнішим чином забезпечити за допомогою довгострокового контракту з "Газпромом". Він додав, що це питання економіки і національної безпеки, а не політики.
  • Українські дипломати заявили, що розчаровані такою угодою.

Нагадаємо, Угорщина викликала посла України для пояснень через критику українського МЗС газового контракту між Угорщиною і "Газпромом" в обхід України. Українські дипломати критикують це рішення. Вони вважають, що воно політично і економічно необґрунтоване. МЗС України аналогічно запросив посла Угорщини до Києва, щоб донести свою принципову позицію.

Відзначимо, що з 1 жовтня поставки газу почалися.

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