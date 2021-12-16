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В Україні заборонили продаж деяких цигарок

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
16 грудня, 17:48
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Верховна Рада посилила антитютюнове законодавство
Заборонили сигарети зі смаковими або ароматичними добавками
Заборонили сигарети зі смаковими або ароматичними добавками / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні заборонили продаж, рекламу та використання тютюнових виробів та електронних сигарет покупцям, яким не виповнився 21 рік. Також, не можна буде курити електронні сигарети у громадських місцях.

Законопроєкт №4358 прийняла Верховна Рада. Його підтримали 317 народних депутатів.

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"Законопроєкт сприятиме досягненню цілей сталого розвитку ООН, стосовно яких Україна зобов'язалася скоротити поширеність куріння до 15% у 2025 році. Подібні заходи поступово призведуть до покращення здоров'я населення та зростання тривалості життя в Україні", – вказано в пояснювальній записці до документа.

Зокрема, виробникам або імпортерам заборонено розміщувати на упаковці будь-яку інформацію, яка б заохочувала придбати тютюн. Більше того, медичні попередження на упаковках як цигарок, так і електронних пристроїв для куріння буде збільшено до 65% площі пачки.

Крім того, заборонять торгівлю та ввезення:

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  • сигарет із вмістом нікотину в диму однієї сигарети понад 1,0 мг, смоли – 10 мг, монооксиду вуглецю – 10 мг;
  • сигарет, що "нагадують харчовий або косметичний продукт";
  • сигарети зі смаковими або ароматичними добавками;
  • тютюнових виробів, що рекламують куріння або не містять попереджень про його шкоду здоров'ю.

Таким чином, виробникам доведеться подавати до Держпродспоживслужби дані про всі вироби, які вони планують представити на ринку. Йдеться не тільки про склад тютюнових виробів, а й токсикологічні дані та викиди.

Як реагує бізнес?

Бізнесмени запевняють, що цей законопроєкт запроваджує значно жорсткіше регулювання тютюнової галузі, ніж встановлене у країнах ЄС. Вони впевнені, що така ініціатива від уряду негативно позначиться на них та розцінюють це як тиск на підприємців.

Після того, як у червні нардепи підтримали цей законопроєкт у першому читанні, Американська торгова палата України та Європейська Бізнес Асоціація звернулися до парламенту з проханням підключити експертів від бізнесу до доопрацювання законопроєкту, щоб уникнути надмірного регулювання галузі.

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В ЄБА вважають, що ця заборона не призведе до задекларованих цілей захисту здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну, а є неефективною та знищить малий та середній бізнес.

Раніше ми повідомляли, що згідно з новим дослідженням, курці з набагато більшою ймовірністю ризикують бути госпіталізованими з COVID-19, аж до 80% і мають більше шансів померти від цієї хвороби, ніж ті, хто ніколи не курив.

Також повідомлялося, що від пасивного куріння щодня вмирає 40 українців .

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