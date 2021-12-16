В Украине запретили продажу некоторых сигарет

Верховная Рада ужесточила антитабачное законодательство

Запретили сигареты с вкусовыми или ароматическими добавками / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине запретили продажу, рекламу и использование табачных изделий и электронных сигарет покупателям, которым не исполнился 21 год. Также, нельзя будет курить электронные сигареты в общественых местах.

Законопроект №4358 приняла Верховная Рада. Его поддержали 317 народных депутатов.

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"Законопроект будет способствовать достижению целей устойчивого развития ООН, в отношении которых Украина обязалась сократить распространенность курения до 15% в 2025 году. Подобные мероприятия постепенно приведут к улучшению здоровья населения и росту продолжительности жизни в Украине", - указано в пояснительной записке к документу.

В частности, производителям или импортерам запрещено размещать на упаковке любую информацию, которая поощряла бы приобритение табака. Больше того, медицинские предупреждения на упаковках как сигарет, так и электронных устройств для курения будут увеличены до 65% площади пачки.

Кроме того, запретят торговлю и ввоз:

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сигарет с содержанием никотина в дыму одной сигареты свыше 1,0 мг, смолы – 10 мг, монооксида углерода – 10 мг;

сигарет, "напоминающих пищевой или косметический продукт";

сигареты с вкусовыми или ароматическими добавками;

табачных изделий, рекламирующих курение или не содержащих предупреждений о его вреде для здоровья.

Таким образом производителям придется подавать в Госпродпотребслужбу данные о всех изделиях, которые они планируют представить на рынке. Речь идет не только о составе табачных изделий, а и токсикологических данных и выбросах.

Как реагирует бизнес?

Бизнесмены уверяют, что этот законопроект вводит значительно более жесткое регулирование табачной отрасли, чем установленное в странах ЕС. Они уверени, что такая инициатива от правительства негативно скажется на них и расценивают как давление на предпринимателей.

После того, как в июне нардепы поддержали этот законопроект в первом чтении, Американская торговая палата Украины и Европейская Бизнес Ассоциация обратились к парламенту с просьбой подключить экспертов от бизнеса к доработке законопроекта, чтобы избежать чрезмерного регулирования отрасли.

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В ЕБА считают, что этот запрет не приведет к задекларированным целям защиты здоровья населения от вредного воздействия табака., а является неэффективным и уничтожит малый и средний бизнес.

Ранее мы сообщали, что согласно новому исследованию, курильщики с гораздо большей вероятностью рискуют быть госпитализированными с COVID-19, вплоть до 80%, и имеют больше шансов умереть от этой болезни, чем те, кто никогда не курил.

Также сообщалось, что от пассивного курения ежедневно умирает 40 украинцев.