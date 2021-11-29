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В Україні зросте прожитковий мінімум: як зміняться соцвиплати з 1 грудня

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
29 листопада, 07:00
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Для працездатних осіб прожитковий мінімум буде на рівні 2481 грн
Показник зросте з 2294 грн до 2393 грн
Показник зросте з 2294 грн до 2393 грн / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні з 1 грудня підвищать рівень прожиткового мінімуму. Він зросте з 2294 грн до 2393 грн.

Про це йдеться у законі "Про державний бюджет України на 2021 рік".

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Прожитковий мінімум встановлять:

  • для дітей віком до 6 років підвищиться з 2013 грн до 2100 грн;
  • для дітей від 6 до 18 років – на рівні 2618 грн, хоча до цього він був – 2510;
  • для працездатних осіб – з 2379 грн до 2481 грн;
  • для осіб, що втратили працездатність – з 1854 грн до 1934 грн;
  • для безробітних декретну допомогу – з 2635 грн до 2749 грн;

Українцям підвищать пенсії

Для українців, які вийшли на пенсію, встановлять "мінімалку" на рівні 1934 грн, а "максималку" – на рівні 18 540 грн.

Для тих наших співвітчизників, які досягли 65 років і з необхідним робочим стажем, виплати будуть не менше 2600 грн. Але чоловікам треба досягти 35 років робочого стажу, а жінкам – 30.

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Раніше ми повідомляли, що майже половина 60-річних українців може залишитися без пенсії через шість років, а серед населення право на пенсійне забезпечення та соціальний захист може втратити кожен п'ятий громадянин.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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