В Україні зросте прожитковий мінімум: як зміняться соцвиплати з 1 грудня

В Україні з 1 грудня підвищать рівень прожиткового мінімуму. Він зросте з 2294 грн до 2393 грн.
Про це йдеться у законі "Про державний бюджет України на 2021 рік".
Прожитковий мінімум встановлять:
Далі по темі
- для дітей віком до 6 років підвищиться з 2013 грн до 2100 грн;
- для дітей від 6 до 18 років – на рівні 2618 грн, хоча до цього він був – 2510;
- для працездатних осіб – з 2379 грн до 2481 грн;
- для осіб, що втратили працездатність – з 1854 грн до 1934 грн;
- для безробітних декретну допомогу – з 2635 грн до 2749 грн;
Українцям підвищать пенсії
Для українців, які вийшли на пенсію, встановлять "мінімалку" на рівні 1934 грн, а "максималку" – на рівні 18 540 грн.
Для тих наших співвітчизників, які досягли 65 років і з необхідним робочим стажем, виплати будуть не менше 2600 грн. Але чоловікам треба досягти 35 років робочого стажу, а жінкам – 30.
Раніше ми повідомляли, що майже половина 60-річних українців може залишитися без пенсії через шість років, а серед населення право на пенсійне забезпечення та соціальний захист може втратити кожен п'ятий громадянин.