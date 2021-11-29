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В Украине вырастет прожиточный минимум: как изменятся соцвыплаты с 1 декабря

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
29 ноября, 07:00
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Для трудоспособных лиц прожиточный минимум будет на уровне 2481 грн
Показатель вырастет с 2294 грн до 2393 грн
Показатель вырастет с 2294 грн до 2393 грн / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине с 1 декабря повысят уровень прожиточного минимума. Он вырастет с 2294 грн до 2393 грн.

Об этом говорится в законе "О государственном бюджете Украины на 2021 год.

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Прожиточный минимум установят:

  • для детей до 6 лет повысился с 2013 грн до 2100 грн.
  • для детей от 6 до 18 лет – на уровне 2618 грн, хотя до этого он был – 2510;
  • для трудоспособных лиц – с 2379 грн до 2481 грн;
  • для лиц, потерявших трудоспособность – с 1854 грн до 1934 грн;
  • для безработных декретную помощь – с 2635 грн до 2749 грн;

Украинцам повысят пенсии

Для украинцев, которые вышли на пенсию, установят "минималку" на уровне 1934 грн, а "максималку" – на уровне 18 540 грн.

Для тех наших соотечественников, которые достигли 65 лет и с необходимым рабочим стажем выплаты будут не меньше 2600 грн. Но мужчинам надо достичь 35 лет рабочего стажа, а женщинам – 30.

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Ранее мы сообщали, что почти половина 60-летних украинцев может остаться без пенсии через шесть лет, а среди всего населения право на пенсионное обеспечение и социальную защиту может потерять каждый пятый гражданин.

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