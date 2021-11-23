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Денег хватит не всем: кто в Украине может остаться без пенсии

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
23 ноября, 18:17
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Омбудсмен Людмила Денисова предупредила, что каждый пятый украинец может остаться без пенсии из-за неофициального трудоустройства
Сколько украинцев не получат пенсию из-за неофициального трудоустройства
Сколько украинцев не получат пенсию из-за неофициального трудоустройства / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Почти половина 60-летних украинцев может остаться без пенсии через шесть лет, а среди всего населения право на пенсионное обеспечение и социальную защиту может потерять каждый пятый гражданин.

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на странице Facebook.

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Причиной такого явления является неофициальная работа и требования о наличии необходимого стажа для получения пенсий.

"Согласно новому законодательству, в 2027 году для того, чтобы вовремя получить пенсию, гражданам Украины нужно будет иметь не менее 35 лет стажа для мужчин и 30 лет для женщин. Все, кто в данный момент работает неофициально, эти требования выполнить не смогут, поэтому примерно 45 % украинцев в возрасте 60 лет без права на пенсионное обеспечение", – заявила омбудсмен.

По мнению Денисовой, чтобы такие прогнозы не оправдались, нужно проводить разъяснительную работу о последствиях неофициального трудоустройства.

Украинцам поднимут пенсии с 1 декабря

Уже в первый день зимы некоторым украинцам можно ожидать несколько этапов повышения пенсий, а перерасчет состоится в связи с ростом прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

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Так, с 1 декабря минимальная пенсия для пенсионеров старше 65 лет составит 2600 грн. Надбавку за каждый год стажа сверх норм увеличат с 18,54 до 19,34 грн.

Ранее "Сегодня" писали, что некоторых в Украине могут полностью лишить пенсии.

Мы также рассказывали, что у Пенсионному фонду не хватает денег на выплаты .

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София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

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