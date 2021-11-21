Некоторых украинцев могут лишить пенсии. Кто рискует остаться без выплат в 2022 году

Несколько лет назад МВФ настаивал на повышении пенсионного возраста для украинцев

Все, кто не выполнит условия, должны будут работать до 63 или 65 лет / Фото: Коллаж: Сегодня

Для украинцев в 2022 году повысят требования для получения пенсии в 60 лет. Из-за этого часть наших соотечественников останутся без выплат.

Как говорится в законе об "Обязательном общегосударственном пенсионном страховании", требования по стажу увеличатся на 12 месяцев.

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Уже с января часть украинцев, которые не выполнят условия, должны будут работать еще несколько дополнительных лет. Таким образом:

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 29 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 19 до 29 лет стажа;

в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 19 лет стажа.

Стаж для украинцев

Несколько лет назад МВФ настаивал на повышении пенсионного возраста для украинцев. Логика в этом предложении есть: налоги работающих не покрывают расходы на обеспечение выплат. Пенсионный возраст в Украине один из самых низких в Европе. Даже соседние Россия и Беларусь решились на ужесточение правил. ООН еще восемь лет назад рекомендовала странам постепенно повышать возраст выхода на пенсию до 65 лет.

Причин для этого несколько:

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продолжительность жизни растет во всех странах;

украинцы, которые достигли 60-летия, все еще остаются работоспособными и могут продолжать строить карьеру;

рождаемость падает во всех развитых и развивающихся странах, людей, которые младше 60 лет, становится все меньше;

повышение пенсионного возраста позволяет сокращать число пенсионеров.

Ранее мы сообщали, что некоторые категории украинцев могут выйти на пенсию раньше положенного возраста и получать выплаты от государства уже с 45, 50 и 55 лет.