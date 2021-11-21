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Некоторых украинцев могут лишить пенсии. Кто рискует остаться без выплат в 2022 году

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
21 ноября, 06:30
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Несколько лет назад МВФ настаивал на повышении пенсионного возраста для украинцев
Все, кто не выполнит условия, должны будут работать до 63 или 65 лет
Все, кто не выполнит условия, должны будут работать до 63 или 65 лет / Фото: Коллаж: Сегодня

Для украинцев в 2022 году повысят требования для получения пенсии в 60 лет. Из-за этого часть наших соотечественников останутся без выплат.

Как говорится в законе об "Обязательном общегосударственном пенсионном страховании", требования по стажу увеличатся на 12 месяцев.

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Уже с января часть украинцев, которые не выполнят условия, должны будут работать еще несколько дополнительных лет. Таким образом:

  • в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 29 и более лет стажа;
  • в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 19 до 29 лет стажа;
  • в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 19 лет стажа.

Стаж для украинцев

Несколько лет назад МВФ настаивал на повышении пенсионного возраста для украинцев. Логика в этом предложении есть: налоги работающих не покрывают расходы на обеспечение выплат. Пенсионный возраст в Украине один из самых низких в Европе. Даже соседние Россия и Беларусь решились на ужесточение правил. ООН еще восемь лет назад рекомендовала странам постепенно повышать возраст выхода на пенсию до 65 лет.

Причин для этого несколько:

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  • продолжительность жизни растет во всех странах;
  • украинцы, которые достигли 60-летия, все еще остаются работоспособными и могут продолжать строить карьеру;
  • рождаемость падает во всех развитых и развивающихся странах, людей, которые младше 60 лет, становится все меньше;
  • повышение пенсионного возраста позволяет сокращать число пенсионеров.

Ранее мы сообщали, что некоторые категории украинцев могут выйти на пенсию раньше положенного возраста и получать выплаты от государства уже с 45, 50 и 55 лет.

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