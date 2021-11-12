Пенсии для украинцев. Как повысить размер выплат и какие документы нужны

Пенсии пересчитывают с первого числа месяца, в котором пенсионер подал документы

Пенсия назначается с учетом страхового стажа по состоянию на день обращения / Фото: Коллаж: Сегодня

Пенсионеры могут рассчитывать на повышение пенсионных выплат, это может произойти по возрасту или по выслуге лет.

"Сегодня" разбирались, кто может рассчитывать на надбавку и какие нужны документы.

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Пенсии по выслуге лет

Для назначения такой пенсии необходимо получить особый стаж или достичь определенного возраста. Такое право имеют работники образования, здравоохранения и социального обеспечения, занимающие должности, определенные пунктом "е" статьи 55 Закона Украины "О пенсионном обеспечении".

Право выхода на пенсию за выслугу лет независимо от возраста имеют лица, выслуга лет которых на соответствующих должностях составляет не менее:

25 лет (по состоянию на 1 апреля 2015 года);

25 лет 6 месяцев (по состоянию на 31 декабря 2015 года);

26 лет 6 месяцев (по состоянию на 11 октября 2017 года).

/ Фото: скриншот

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Как повысить выплаты военнослужащим

Военнослужащим, в рамках последнего перерасчета, оставили лишь должностной оклад, оклад по воинскому (специальному) званию и надбавку за выслугу лет.

Но такой перерасчет можно обжаловать и добиться перерасчета пенсии. Кроме того, в стране проведут перерасчет пенсий бывшим сотрудникам разведывательных органов, которые вышли на заслуженный отдых и получают пенсию согласно "военному" закону № 2262. Доплату начислят на выплаты, осуществленные с 1 августа 2021 года. Это стало возможным из-за повышения зарплат украинским разведчикам. Такое решение принято Кабмином еще в июле 2021 года во исполнение норм нового закона "О разведке".

Еще одним решением вопроса по увеличению пенсии военнослужащего и членов их семей может быть переход на другой вид пенсии (пример: пенсия по возрасту).

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Повышение пенсий по возрасту

Бывает, что после достижения пенсионного возраста человек решил продолжить работать, а пенсию получать с более позднего возраста. Она назначается с учетом страхового стажа по состоянию на день обращения за назначением пенсии с повышением на такой процент:

на 0,5% – за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста в случае отсрочки выхода на пенсию на срок до 60 месяцев;

на 0,75% – за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста в случае отсрочки выхода на пенсию на срок более 60 месяцев.

Какие документы нужны для перерасчета пенсий?

Для перерасчета соцвыплаты необходимы следующие документы и их копии:

заявление;

паспорт или другой документ, подтверждающий личность;

документ о присвоении регистрационного номера налогоплательщика или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании;

пенсионное удостоверение;

документы, подтверждающие трудовой стаж за период работы до 01.01.2004 года;

справка о заработной плате (доходе) до 30 июня 2000 года (в случае необходимости);

документы, удостоверяющие особый статус (при наличии), или те, которые дают основание для установления надбавки, повышения, помощи.

Пенсии пересчитывают с первого числа месяца, в котором пенсионер подал документы. Но успеть нужно до 15-го числа. Если украинец не успел, то пересчитают уже со следующего месяца.

Ранее мы сообщали, что в Украине с 1 декабря пересчитают размер максимальной пенсии – украинцы получат надбавку в размере 930 гривен.

Напомним, пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин с 1 апреля 2021 года.