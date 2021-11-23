Украинцам с 1 декабря повысят пенсии: на сколько вырастут выплаты

Для украинцев возрастут индивидуальные доплаты за сверхнормативный стаж

С 1 декабря проиндексируют пенсии / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцев с 1 декабря ожидают несколько этапов повышения пенсий. Перерасчет произойдет из-за повышения прожиточного минимума, к которому привязаны максимальная и минимальная пенсии.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

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Поскольку с 1 декабря вырастет с 6 тыс. грн до 6,5 тыс. грн минимальная зарплата, то и минимальная пенсия для украинцев старше 65 лет (со стажем 30 лет для женщин и 35 для мужчин) – до 2600 грн.

Кроме того, с 1 декабря 2021 года вырастет минимальный прожиточный минимум с 2294 грн до 2393 грн. А для всех пенсионеров с 1854 до 1934 гривен – на 4,3% повысят уровень минимальной пенсии.

Также, возрастут индивидуальные доплаты за сверхнормативный стаж, а также размеры надбавок, доплат, повышений, зависящих от размера прожиточного минимума.

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Надбавку за каждый год стажа сверх нормы увеличат с 18,54 до 19,34 грн.

Минимальная пенсия для пенсионеров от 65 лет и старше со стажем 30/35 лет вырастет на 200 грн до 2600 гривен.

Кто еще может рассчитывать на надбавку?

Бывшим военным разведывательных органов, которые вышли на заслуженный отдых и получают пенсию согласно "военному" закону № 2262, могут провести перерасчет пенсий. Он коснется выплат, которые они получали с 1 августа 2021 года.

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А судья, который вышел на заслуженный отдых, может рассчитывать на выплату в размере 91,2 тыс. грн благодаря перерасчету судейских зарплат. Согласно закону, судья на пенсии может получать до 80% зарплаты того, кто работает на аналогичной должности. Это происходит при том, что средняя выплата по стране увеличилась всего на 400 грн – с 3507 до 3915 грн.

Ранее мы сообщали, что Пенсионный фонд просит правительство увеличить бюджет на 4,34 млрд грн. Деньги нужны для того, чтобы выплатить обещанные повышенные минимальные пенсии гражданам старше 65 лет.