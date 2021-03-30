Русский
$ 27,97
32,97
  1. Новини економіки
  2. Економіка

В Україні до літа зростуть ціни: на скільки і чому

30 березня, 15:46

Олександр Панченко , Ігор Тимофєєв

Викликана локдаунами слабкість попиту стримуватиме інфляцію

У II кварталі інфляція в Україні буде високою. З початку квітня до кінця червня вона складе від 2,5% до 3,5%. Головними причинами стане подорожчання комуналки через можливе скасування держрегулювання і підвищення цін виробників. Про це свідчать прогнози економістів на другий квартал, про що пише сайт "Сьогодні".

Реклама

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин каже:

"Інфляція прискориться за рахунок скасування дотування ціни енергоносіїв для населення. Якщо Кабмін знайде інший вихід – це поставить хрест на співпраці з МВФ".

Віце-президент з економічної політики в Українській спілці промисловців і підприємців Віктор Скаршевський сподівається, що ціни підвищаться за квартал не більше, аніж на 2,5%.

Глава Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський і керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин найбільш песимістичні: вони вважають, що за три місяці ціни зростуть ще на 3,5%. А найбільше подорожчає їжа.

Як аргументував Забловський, інфляція продовжить прискорюватися на тлі зростання:

  • комунальних тарифів;
  • цін на газ;
  • вартості імпорту;
  • сезонного подорожчання продуктів харчування через прискорення глобальної продовольчої інфляції.

"Динаміка зростання продовольчих цін збережеться високою, що пов'язано з прискоренням зростання цін виробників, спробами перекласти збільшені витрати на енергоносії, паливо і мінімальні зарплати на кінцевого споживача. Але слабкість попиту, викликана локдаунами, стримуватиме інфляцію", – підсумував Шевчишин.

Реклама

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" дав прогноз, якими будуть зарплати до літа-2021 і чи стануть українці багатшими.

У I кварталі зростання цін прискорилося до 3% з початку року. Особливо подорожчали продукти. Але навіть сплативши за них чималі гроші, є ризик купити прострочену їжу. Детальніше дивіться в сюжеті:

Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

продукти інфляція ЖКГ подорожчання ціна на газ

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Кінець грошам під матрацом – українців змусять віднести заощадження в банк
Кінець грошам під матрацом – українців змусять віднести заощадження в банкЕкономіка
Трейдери зірвали джентльменську умову з Кабміном: чому на АЗС дорожчає бензин
Трейдери зірвали джентльменську умову з Кабміном: чому на АЗС дорожчає бензинЕкономіка
Полювання на антикваріат. Що шукати на блошиних ринках, щоб розбагатіти?
Полювання на антикваріат. Що шукати на блошиних ринках, щоб розбагатіти?Економіка
Долар значно подорожчав – чи означає це, що стабільність закінчилася
Долар значно подорожчав – чи означає це, що стабільність закінчиласяЕкономіка
Ціни на бензин знову стрибнули, чи буде ще подорожчання
Ціни на бензин знову стрибнули, чи буде ще подорожчанняЕкономіка
Ринок пального: Ціни зупинилися, але у квітні нас чекають нові проблеми
Ринок пального: Ціни зупинилися, але у квітні нас чекають нові проблемиЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти