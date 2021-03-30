В Україні до літа зростуть ціни: на скільки і чому

У II кварталі інфляція в Україні буде високою. З початку квітня до кінця червня вона складе від 2,5% до 3,5%. Головними причинами стане подорожчання комуналки через можливе скасування держрегулювання і підвищення цін виробників. Про це свідчать прогнози економістів на другий квартал, про що пише сайт "Сьогодні".
Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин каже:
"Інфляція прискориться за рахунок скасування дотування ціни енергоносіїв для населення. Якщо Кабмін знайде інший вихід – це поставить хрест на співпраці з МВФ".
Віце-президент з економічної політики в Українській спілці промисловців і підприємців Віктор Скаршевський сподівається, що ціни підвищаться за квартал не більше, аніж на 2,5%.
Глава Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський і керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин найбільш песимістичні: вони вважають, що за три місяці ціни зростуть ще на 3,5%. А найбільше подорожчає їжа.
Як аргументував Забловський, інфляція продовжить прискорюватися на тлі зростання:
- комунальних тарифів;
- цін на газ;
- вартості імпорту;
- сезонного подорожчання продуктів харчування через прискорення глобальної продовольчої інфляції.
"Динаміка зростання продовольчих цін збережеться високою, що пов'язано з прискоренням зростання цін виробників, спробами перекласти збільшені витрати на енергоносії, паливо і мінімальні зарплати на кінцевого споживача. Але слабкість попиту, викликана локдаунами, стримуватиме інфляцію", – підсумував Шевчишин.
Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" дав прогноз, якими будуть зарплати до літа-2021 і чи стануть українці багатшими.
У I кварталі зростання цін прискорилося до 3% з початку року. Особливо подорожчали продукти. Але навіть сплативши за них чималі гроші, є ризик купити прострочену їжу. Детальніше дивіться в сюжеті:
Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ
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