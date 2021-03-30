Русский
$ 27,97
32,97
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Чи станемо багатшими? Якими будуть зарплати українців до літа-2021

30 березня, 09:08

Ксенія Капустинська , Олександр Панченко

Роботодавці поки що не поспішають підвищувати співробітникам оклади

Середня зарплата в Україні до кінця червня залишаться на поточному рівні – близько 12,5 тис. гривень. А якщо зростання й буде, то незначним – до 13-13,5 тис. гривень. Про це свідчать прогнози економістів на другий квартал, пише сайт "Сьогодні".

Реклама

Голова Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський впевнений, що зростання не буде, незважаючи на "карантинні" соцвиплати. Стримуючими факторами, за його словами, лишаються:

  • високий рівень безробіття;
  • борги за зарплатою, що зростають;
  • карантинні обмеження та локальні локдауни.

Читайте також: Підвищення пенсій працюючим пенсіонерам: відповіді на 8 головних питань

Керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин, допускає підвищення, але незначне:

"Через епідеміологічну ситуацію, слабку ділову активність та операційні витрати, що зросли, власники бізнесу не будуть поспішати підвищувати зарплати своїм працівникам, але невелике збільшення очікується".

А член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин додав, що в квітні-червні не буде також зростання соцстандартів, які традиційно прискорюють ріст заробітків.

Реклама

Нагадаємо, за останніми даними Держстату, середня зарплата в лютому зросла до 12 549 грн. Сайт "Сьогодні" вже показав на карті, в яких областях платять найбільше і найменше.

Водночас уряд поставив завдання за 10 років довести середні зарплати в Україні до рівня сусідніх європейських країн. Але зараз зарплати в Україні втричі нижчі, ніж у Польщі та Словаччині. Журналісти "Сьогодні" підрахували, чи можливо настільки підвищити зарплати в Україні. Коротке пояснення – в нашому відео:

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

прогноз зарплати середня зарплатня другий квартал

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Кінець грошам під матрацом – українців змусять віднести заощадження в банк
Кінець грошам під матрацом – українців змусять віднести заощадження в банкЕкономіка
Трейдери зірвали джентльменську умову з Кабміном: чому на АЗС дорожчає бензин
Трейдери зірвали джентльменську умову з Кабміном: чому на АЗС дорожчає бензинЕкономіка
Полювання на антикваріат. Що шукати на блошиних ринках, щоб розбагатіти?
Полювання на антикваріат. Що шукати на блошиних ринках, щоб розбагатіти?Економіка
Ціни на бензин знову стрибнули, чи буде ще подорожчання
Ціни на бензин знову стрибнули, чи буде ще подорожчанняЕкономіка
Долар значно подорожчав – чи означає це, що стабільність закінчилася
Долар значно подорожчав – чи означає це, що стабільність закінчиласяЕкономіка
Квартири в передмісті – чим вони кращі за житло в столиці та у чому головний недолік
Квартири в передмісті – чим вони кращі за житло в столиці та у чому головний недолікЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти