Чи станемо багатшими? Якими будуть зарплати українців до літа-2021

Роботодавці поки що не поспішають підвищувати співробітникам оклади

Середня зарплата в Україні до кінця червня залишаться на поточному рівні – близько 12,5 тис. гривень. А якщо зростання й буде, то незначним – до 13-13,5 тис. гривень. Про це свідчать прогнози економістів на другий квартал, пише сайт "Сьогодні".

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Голова Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський впевнений, що зростання не буде, незважаючи на "карантинні" соцвиплати. Стримуючими факторами, за його словами, лишаються:

високий рівень безробіття;

борги за зарплатою, що зростають;

карантинні обмеження та локальні локдауни.

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Керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин, допускає підвищення, але незначне:

"Через епідеміологічну ситуацію, слабку ділову активність та операційні витрати, що зросли, власники бізнесу не будуть поспішати підвищувати зарплати своїм працівникам, але невелике збільшення очікується".

А член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин додав, що в квітні-червні не буде також зростання соцстандартів, які традиційно прискорюють ріст заробітків.

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Нагадаємо, за останніми даними Держстату, середня зарплата в лютому зросла до 12 549 грн. Сайт "Сьогодні" вже показав на карті, в яких областях платять найбільше і найменше.

Водночас уряд поставив завдання за 10 років довести середні зарплати в Україні до рівня сусідніх європейських країн. Але зараз зарплати в Україні втричі нижчі, ніж у Польщі та Словаччині. Журналісти "Сьогодні" підрахували, чи можливо настільки підвищити зарплати в Україні. Коротке пояснення – в нашому відео:

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

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