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В Україні зменшилась частка тіньової економіки: які галузі змінились найменше

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
23 вересня, 15:21
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У Мінекономіки повідомили про зниження частки тіньової економіки в Україні порівняно із першим кварталом 2021
В Україні скоротилась частка тіньової економіки - які сфери досягли найбільшого прогресу
В Україні скоротилась частка тіньової економіки - які сфери досягли найбільшого прогресу / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні рівень тіньової економіки становить 25% від загального обсягу ВВП за методом збитковості підприємств у першому кварталі 2021 року.

Про це свідчать дані Міністерства економіки.

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Порівняно із першим кварталом минулого року, цей показник суттєво знизився – аж на 38%.

Найбільше рівень тіньової економіки знизився у сфері оптової та роздрібної торгівлі, у переробній промисловості, добувній промисловості та сфері транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності.

Але є галузі, у яких частка тіньової економіки збільшилась, це:

  • ВЕД Фінансова та страхова діяльність – на 5 в.п. до 37% від обсягу ВДВ у ВЕД;
  • ВЕД Сільське, лісове та рибне господарство – на 3 в.п. до 29%.
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ВВП в Україні

В Україні, порівняно із попереднім кварталом на 0,7% скоротився Валовий внутрішній продукт, свідчать дані Держстату.

А от у порівнянні із таким саме періодом минулого року ВВП зріс аж на 5,7% в річному вимірі.

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