Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🇺🇦 Президент Зеленский в ООН ⚡ Покушение на Сергея Шефира ❌ Отставка Разумкова 💥 Обострение на Донбассе
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

В Украине уменьшилась доля теневой экономики: какие отрасли изменились меньше всего

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
23 сентября, 15:21
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Минэкономики сообщили о снижении доли теневой экономики в Украине по сравнению с первым кварталом 2021
В Украине сократилась доля теневой экономики - какие сферы достигли наибольшего прогресса
В Украине сократилась доля теневой экономики - какие сферы достигли наибольшего прогресса / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине уровень теневой экономики составляет 25% от общего объема ВВП по методу убыточности предприятий в первом квартале 2021 года.

Об этом свидетельствуют данные Министерства экономики .

Реклама

По сравнению с первым кварталом прошлого года, данный показатель существенно снизился – на целых 38%.

Больше всего уровень теневой экономики снизился в сфере оптовой и розничной торговли, в перерабатывающей промышленности, добывающей промышленности и сфере транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности.

Но существуют отрасли, в которых доля теневой экономики увеличилась, это:

  • ВЭД Финансовая и страховая деятельность – на 5 п.п. до 37% от объема ВДВ в ВЭД;
  • ВЭД Сельское, лесное и рыбное хозяйство – на 3 п.п. до 29%.
Реклама

ВВП в Украине

В Украине, по сравнению с предыдущим кварталом на 0,7% сократился Валовой внутренний продукт , свидетельствуют данные Госкомстата.

А вот по сравнению с таким же периодом прошлого года ВВП вырос аж на 5,7% в годовом измерении.

Реклама

Читайте также:

Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Главное про Деньги
Тарифы на газ
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.67

Евро (€)

31.29

Российский рубль (₽)

0.37

Опрос
Опрос
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Опрос
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять