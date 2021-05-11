В Україні сім років не мінялася допомога за народженням дитини: скільки платять

З 2011 року за третю дитину платили 120 тис. грн, однак 2014-го все змінилося

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З 2014 року в Україні не змінювався розмір допомоги при народженні дитини, який зараз становить 41 280 гривень незалежно, це перша чи третя дитина в родині. Після народження держава виплачує трохи більше 10 тисяч гривень, а залишок видають по 860 гривень щомісяця, аж поки малюку не виповниться три роки.

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Про це в новинах "Сьогодні" повідомляє Павлина Василенко.

Одинокі матері від держави отримують додаткову допомогу залежно від віку дитини. До 6 років – менш як 2 тисячі щомісяця, від 6 до повноліття – менш як 2400 грн, а від повноліття до 23 років − до 2 270 грн. Як бачимо, суми на рівні офіційного прожиткового мінімуму.

Відео: Сьогодні

Раніше ми повідомляли, що з 1 липня в Україні зросте прожитковий мінімум, тож максимальна допомога одиноким матерям на дітей до 6 років становитиме 2394 грн, а від 6 до 18 років – 2985 грн.

Також нагадаємо, що 2011 року розмір виплат за народженням дитини відрізнявся: до 30 прожиткових мінімумів на першу дитину, до 60 – на другу і до 120 – на третю і наступну дитину. Тоді це було близько 25, 50 і 100 тис. відповідно. А з середини 2014 року диференціацію виплат скасували, а виплати розтягнули на три роки.