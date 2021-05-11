С 2011 года за третьего ребенка платили 120 тыс. грн, однако в 2014-м все изменилось

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С 2014 года в Украине не менялся размер помощи при рождении ребенка, который сейчас составляет 41 280 гривен независимо от того, это первый или третий ребенок в семье. После рождения государство выплачивает чуть больше 10 тысяч гривен, а остальное выдают по 860 гривен ежемесячно, пока малышу не исполнится три года.

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Об этом в новостях "Сегодня" сообщает Павлина Василенко.

Одинокие матери от государства получают дополнительную помощь в зависимости от возраста ребенка. До 6 лет – менее 2000 ежемесячно, от 6 до совершеннолетия – менее 2400 грн, а от совершеннолетия до 23 лет – до 2270 грн. Как видим, суммы на уровне официального прожиточного минимума.

В тренде В Украине семь лет не менялась помощь по рождению ребенка: сколько платят

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Ранее мы сообщали, что с 1 июля в Украине вырастет прожиточный минимум, поэтому максимальная помощь одиноким матерям на детей до 6 лет составит 2394 грн, а от 6 до 18 лет – 2985 грн.

Также напомним, что в 2011 году размер выплат по рождению ребенка отличался: до 30 прожиточных минимумов на первого ребенка, до 60 – на второго и до 120 – на третьего и последующего ребенка. Тогда это было около 25, 50 и 100 тыс. соответственно. А с середины 2014 дифференциацию выплат отменили, а выплаты растянули на три года.