В Україні виросте прожитковий мінімум: які соцвиплати піднімуть за ним?

По закінченні поточного кварталу в Україні зросте прожитковий мінімум . З 1 липня середній показник складе 2294 грн, а з 1 грудня – до 2393 грн. На нього "зав'язані" сотні різних показників – від податків і штрафів, до зарплат і найбільш поширених соцвиплат.

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Як повідомляє Мінсоцполітики, ті цифри, про які сьогодні йдеться, буде використано для розрахунку соціальних виплат. І якщо запропоновані відомством цифри ляжуть в основу закону про держбюджет на наступний рік, 2022-го українці отримуватимуть такі соцвиплати:

мінімальна пенсія – 2205 грн (+14% до ПМ на 1 грудня 2021 року для непрацездатних осіб і до мінімальної пенсії);

максимальна допомога одиноким матерям на дітей до 6 років – 2394 грн, від 6 до 18 років – 2985 грн;

аліменти від держави дітям, чиї батьки ухиляються від їх сплати, – 1197 грн (діти до 6 років) і +1492 грн (з 6 до 18-ти).

А тим часом у Верховній Раді хочуть "відв'язати" більшість виплат і платежів від прожиткового мінімуму і запровадити низку базових величин для соціальних виплат, грошових платежів та стягнень, адміністративних зборів. Планується, що 2022 року ці величини відповідатимуть прожитковому мінімуму, а потім можуть змінюватися незалежно від показника ПМ.

Раніше сайт "Сьогодні" писав, чи буде в Україні гідний рівень життя після зростання прожиткового мінімуму.

Також повідомлялося, що в Україні задумали прискорене зростання прожиткового мінімуму. Для цього розробили ряд законопроектів із використання ПМ виключно для розрахунку основних соціальних гарантій. У планах таке зростання: 2022 року – на 14%, 2023-го – на 15%, 2024-го – на 25%.

Відео: Сьогодні

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