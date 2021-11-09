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В Україні різко подорожчало зерно: скільки тепер коштує пшениця

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
9 листопада, 11:56
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Ще дві області в Україні завершили збирання зерна, проте за тиждень ціни на нього зросли
Розповідаємо, як змінилася ціна зерна за тиждень
Розповідаємо, як змінилася ціна зерна за тиждень / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Вартість основних зернових та олійних культур в Україні протягом тижня (з 1 по 7 листопада) зростала. Подешевшала лише соя.

Про це свідчать дані Tripoli.land.

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Подорожчали такі культури:

  • Кукурудза – від 6985 грн до 7207 грн за тонну;
  • Пшениця, 2 клас – від 8255 грн до 8462 грн за тонну;
  • Пшениця, 3 клас – від 8210 грн до 8412 грн за тонну;
  • Ячмінь – від 6829 грн до 6868 грн за тонну;
  • Соняшник – від 18 082 грн до 18 154 грн за тонну.

Станом на 9 листопада ціни на зернові та олійні культури такі:

  • Кукурудза – 7138 грн за тонну;
  • Пшениця, 2 клас – 8472 грн за тонну;
  • Пшениця, 3 клас – 8427 грн за тонну;
  • Ячмінь – 6856 грн. за тонну;
  • Соняшник – 18 335 грн за тонну.

Лідери з намолоту зерна

Найбільше зерна намолотили в Одеській області – майже 4,9 млн тонн зерна, у Харківській – 4,7 млн ​​тонн та у Вінницькій – 4,6 млн тонн.

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Аграрії Донецької області та Миколаївської закінчили збирання кукурудзи, а найвища врожайність по Хмельницькій області – 109,9 ц/га. Соняшник зібраний із площі 6,2 млн га (по Україні 95%) за врожайності 23,8 ц/га, намолочено понад 14,7 млн тонн насіння.

Водночас соя зібрана з площі майже 1,2 млн га (по Україні 95%) за врожайності 26,4 ц/га, намолочено понад 3,2 млн тонн насіння.

Нагадаємо, врожайність зернових культур у 2021 році зросла на 18% порівняно з минулим. Станом на 19 серпня аграрії зібрали понад 31 мільйон тонн зернових, а це на 11% більше, ніж за весь період попереднього року.

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