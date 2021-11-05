Ціни на зерно в Україні зросли: скільки коштує пшениця, ячмінь та горох

Поки вартість пшениці, ячменю та соняшнику зростала, кукурудза та соя подешевшали

В Україні дорожчає зерно / Фото: Getty Images

Ціни на основні зернові та олійні культури зросли. Станом на 5 листопада подешевшали лише кукурудза та соя. А ріпак та горох зовсім не змінилися в ціні.

Про це свідчать дані Tripoli.land.

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Подорожчали такі культури:

Пшениця, 2 клас – 8462 грн за тонну (+28 грн за добу);

Пшениця, 3 клас – 8412 грн за тонну (+32 грн);

Ячмінь – 6868 грн за тонну (+25 грн);

Соняшник – 18 154 грн за тонну (+23 грн).

Вартість культур була розрахована за курсом 26,19 грн/долар.

10 областей України вже завершили сівбу озимих

Станом на 1 листопада озимих зернових культур посіяно 7,1 млн га, або 90% до прогнозу:

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Пшениці посіяно 6,1 млн. га, або 91% до прогнозу;

Ячменю посіяно 844 тис. га, або 83% до прогнозу;

Жита посіяно 157 тис. га, або 98% до прогнозу.

Також в Україні посіяно 1 млн га озимого ріпаку, що становить 99% до прогнозу.

Нагадаємо, врожайність зернових культур 2021 року зросла на 18% порівняно з минулим. Станом на 19 серпня аграрії зібрали понад 31 мільйон тонн зернових, а це на 11% більше, ніж за весь період попереднього року.