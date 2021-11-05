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Цены на зерно в Украине выросли: сколько стоит пшеница, ячмень и горох

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
5 ноября, 10:29
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Пока стоимость пшеницы, ячменя и подсолнечника росла, кукуруза и соя подешевели
В Украине дорожает зерно
В Украине дорожает зерно / Фото: Getty Images

Цены на основные зерновые и масличные культуры выросли. По состоянию на 5 ноября подешевели только кукуруза и соя. А рапс и горох совсем не изменились в цене.

Об этом свидетельствуют данные Tripoli.land.

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Подорожали такие культуры:

  • Пшеница, 2 класс – 8462 грн за тонну (+28 грн за сутки);
  • Пшеница, 3 класс – 8412 грн за тонну (+32 грн);
  • Ячмень – 6868 грн за тонну (+25 грн);
  • Подсолнечник – 18 154 грн за тонну (+23 грн).

Стоимость культур была рассчитана по курсу 26,19 грн/доллар.

10 областей Украины уже завершили сев озимых

По состоянию на 1 ноября озимых зерновых культур посеяно 7,1 млн га, или 90% к прогнозу:

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  • Пшеницы посеяно 6,1 млн га, или 91% к прогнозу;
  • Ячменя посеяно 844 тыс. га, или 83% к прогнозу;
  • Ржи посеяно 157 тыс. га, или 98% к прогнозу.

Также в Украине посеяно 1 млн га озимого рапса, что составляет 99% к прогнозу.

Напомним, урожайность зерновых культур в 2021 году выросла на 18% по сравнению с прошлым годом. По состоянию на 19 августа аграрии собрали более 31 миллиона тонн зерновых, а это на 11% больше, чем за весь период предыдущего года.

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