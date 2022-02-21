В Україні падають ціни на зерно: скільки коштує тонна пшениці

Розповідаємо, яка ситуація на ринку на початку нового тижня

Ціни на зерно продовжують знижуватися: що відбувається на ринку / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні у понеділок, 21 лютого, розрахували нову вартість на зернові та олійні культури. Наприклад, пшениця 2 класу зараз коштує 8 431 грн за тонну, третього класу – 8 384 грн, а фуражна пшениця – 7 791 грн.

Про це свідчать дані Tripoli.land.

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Скільки зараз коштують інші культури:

Кукурудза -7875 грн;

Ячмінь – 7730 грн;

Соняшник – 19 982 грн;

Соя – 19 383 грн;

Ріпак – 19 110 грн;

Горох – 8784 грн.

Експорт зерна

Україна продовжує активний експорт зерна на тлі повідомлень про можливу блокаду українських портів через військові навчання російського флоту поблизу України. За словами міністра аграрної політики та продовольства України Романа Лещенка, перешкод для експорту українського зерна наразі немає.

"Потреба внутрішнього споживання зерна становить близько 20 млн. тонн, що дає можливість експортувати близько 65 млн. тонн зернових і зернобобових культур", – розповів Лещенко.

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При цьому міністр зазначив, що спостерігається деяке зниження темпів експорту зернових культур. Однак оператори ринку запевняють, що відвантаження відбуваються у звичайному режимі простою або відстрочення відправлень не зареєстровано.

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