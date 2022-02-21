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В Украине падают цены на зерно: сколько стоит тонна пшеницы

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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21 февраля, 11:50
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Рассказываем, какая ситуация на рынке в начале новой недели
Цены на зерно продолжают снижаться: что происходит на рынке
Цены на зерно продолжают снижаться: что происходит на рынке / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине в понедельник, 21 февраля, рассчитали новую стоимость на зерновые и масличные культуры. К примеру, пшеница 2 класса сейчас стоит 8 431 грн за тонну, третьего класса – 8 384 грн, а фуражная пшеница – 7 791 грн.

Об этом свидетельствуют данные Tripoli.land.

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Сколько сейчас стоят остальные культуры:

  • Кукуруза —7875 грн;
  • Ячмень — 7730 грн;
  • Подсолнечник — 19 982 грн;
  • Соя — 19 383 грн;
  • Рапс — 19 110 грн;
  • Горох — 8784 грн.

Экспорт зерна

Украина продолжает активный экспорт зерна на фоне сообщенияй о возможной блокаде украинских портов из-за военных учений российского флота вблизи Украины. По словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Романа Лещенко, препятствий для экспорта украинского зерна сейчас нет.

"Потребность внутреннего потребления зерна составляет около 20 млн тонн, что дает возможность экспортировать около 65 млн тонн зерновых и зернобобовых культур", – рассказал Лещенко.

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При этом министр отметил, что наблюдается некоторое снижение темпов экспорта зерновых культур. Но операторы рынка уверяют, что отгрузки происходят в обычном режиме простоя или отсрочки отправлений не зарегистрировано.

"Сегодня" также рассказывали, какие товары бакалеи вскоре подорожают для украинцев.

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